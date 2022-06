„Am încercat să o aduc înapoi” Mihai Mitoșeru încă suferă după Noemi, fosta soție. Prezentatorul regretă divorțul: „Ne-am despărțit degeaba”

In articol:

Mihai Mitoșeru se clasează cu succes în topul celor mai apreciați și iubiți prezentatori TV din showbiz-ul românesc. Dacă pe plan profesional se poate lăuda că lucrurile au mers dintotdeauna bine, pe plan personal nu poate spune același lucru.

A trecut prin mai multe relații nereușite și chiar printr-un divorț, care a lăsat o rană adâncă în sufletul său.

Deși a trecut o bună bucată de timp de când el și Noemi și-au spus adio la notar, iată că și acum se mai gândește la ea. Vedeta de televiziune nu poate spune cu exactitate dacă are nevoie de o nouă persoană în viața lui sau de cea care i-a fost soție în trecut. Cert este că regretă despărțirea și ar face orice să schimbe lucrurile.

„Îmi lipsește persoana de lângă mine, dar nu știu exact cine ar trebui să fie, fosta soție, viitoarea soție, habar nu am. Încerc să mă gândesc și la viața mea, dar nu reușesc, pentru că am trecut prin multe. M-am despărțit degeaba, ne-am despărțit ca fraierii, nu am știut să gestionăm situația. Acum îmi pare rău, m-am schimbat, dar poate e târziu”, a declarat Mihai Mitoșeru pentru Playtech.ro .

Mihai Mitoșeru, motivul pentru care s-a despărțit de Noemi: „ Întotdeauna a fost vina celuilalt pentru orice”

S-au iubit cu patos mai bine de un deceniu, însă povestea lor de dragoste a ajuns la final în urmă cu circa doi ani, când au decis să divorțeze și să continue pe drumuri separate. S-au mai intersectat de-a lungul timpului, însă împăcarea nu a fost niciodată o opțiune.

Mihai Mitoșeru este plin de regrete atunci când se uită în urmă și își amintește motivul pentru care au decis să divorțeze. Ba chiar recunoaște că a încercat să reaprindă dragostea, însă nu s-a mai putut.

„Motivul a fost acela că fiecare credea că celălalt e de vină, din orice. Pentru faptul că e frig, că e întuneric. Cu covidul, mi-a zis că-i din cauza mea. Nu știu sigur. Întotdeauna a fost vina celuilalt pentru orice, niciunul nu a știut să lase de la el, să spună că trebuie să facem ceva ca să ne fie bine și uite unde am ajuns.

Oarecum ținem legătura, că practic nu. Mai vorbim destul de rar, când ne vedem. Asta e ciudat, că ne vedem și vorbim ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic, dar nu suntem împreună. E normal să vorbim, atâta timp cât nu s-a întâmplat nimic rău. Eu nu am plecat cu vreuna, ea nu a plecat cu vreunul, nu ne-am împărțit mobila. Am fost doi oameni normali până la final, deci nu văd de ce nu am avea de ce să nu vorbim.

Am încercat să o aduc înapoi, nu am reușit, și atunci nu cred că mai are rost să mai continui. Am făcut tot ce am putut, m-am schimbat, i-am demonstrat. Nu a înțeles, ea a rămas blocată în momentul în care ne-am despărțit. Atunci nu cred că se va mai întâmpla ceva”, a mai spus acesta pentru sursa menționată anterior.

Mihai Mitoșeru: „Mi-e greu să cred că o să am o altă relație, cu altcineva”

În continuare, prezentatorul TV primește cu scepticism spre viitor atunci când vine vorba despre viața sa sentimentală. Ba chiar a explicat că a încercat să aibă relații cu alte domnișoare, însă nu a reușit să găsească niciuna care să fie serioasă. Pentru o perioadă, Mihai Mitoșeru spune că o să continue să se concentreze pe viața sa profesională și să o pună pe locul doi pe cea sentimentală.

„Mi-e greu să cred că o să am o altă relație, cu altcineva. Am cunoscut niște fete, dar văd efectele, nu prea mai vor relație, nu prea mai vor nimic. Nu mai ai cu cine să vorbești, să te distrezi. Practic, mă voi duce să muncesc în continuare. Momentan vreau să fiu singur, să muncesc. Mai departe, vedem ce ne rezervă viața”, a explicat prezentatorul TV.