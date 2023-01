„Am înțeles că merit mai mult” Oana Roman, veste surprinzătoare! Toată lumea a felicitat-o pentru decizia luată

In articol:

Oana Roman i-a obișnuit pe cei care o urmăresc în mediul online să-i țină la curent cu momentele importante din viața ei. De data aceasta, vedeta a publicat un mesaj surprinzător pe rețelele de socializare, iar fanii nu au întârziat să o felicite.

Iată ce veste le-a dat!

Oana Roman, mai hotărâtă ca niciodată: "Am înțeles că merit mai mult"

Oana Roman a trecut prin multe perioade dificile de-a lungul timpului, dar a reușit să facă față tuturor situațiilor complicate cu care s-a confruntat. Experiențele trăite, dar și lecțiile cu care s-a ales au făcut-o pe vedetă să fie mai încrezătoare ca niciodată în propria persoană. Într-un mesaj recent, postat în mediul online, fiica lui Petre Roman a recunoscut că a învățat să se valorifice mai mult și să nu se mai subestimeze: "Mă simt mai încrezătoare în mine ca niciodată. Am trăit practic jumătate din viață crezând că atât se poate. Am înțeles târziu că se poate cât îți dorești cu adevărat și mai ales am înțeles că merit mai mult. De la tot.

De la prieteni, de la partenerul de viață, de la cei cu care lucrez. M-am subestimat mulți ani și nu am înțeles că trebuie să mă valorific mai mult și să cer și să primesc cât merit. Nu mai puțin. Nu vă mulțumiți cu puțin și credeți în voi!", a scris Oana Roman pe contul personal de Instagram.

Postarea vedetei nu a putut fi trecută cu vederea nici de către cei de acasă, care au ținut să-i transmită mai multe mesaje de încurajare: "E foarte adevărat. Te apreciez pentru vorbele spuse", "E bine și acum! Putere și energie, merită noul drum. Doamne ajută!", "Meriți!", sunt doar câteva dintre încurajările fanilor pentru Oana Roman.

Declarațiile Oanei Roman vin la scurt timp după ce aceasta a anunțat că trece printr-o perioadă dificilă. În urmă cu doar o săptămână, fiica lui Petre Roman mărturisea că se află la un pas de epuizare: "Știi momentul ăla când simți că îți fuge pământul de sub picioare? La mine de epuizare fizică, dar mai ales psihică. Mulți ați observat că sunt mai tristă și mai obosită în ultima vreme. Eu nu pot să vă mint. Mâine sper să am putere și timp ca să vă explic tot. Și să lămuresc tot. Noapte bună, dragilor.", povestea Oana Roman pe contul personal de Instagram.

Oana Roman [Sursa foto: Instagram]