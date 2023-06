„Am intoxicat copilul” Poftele de graviduță îi dau bătăi de cap lui Sensy! Influencerița a recunoscut ce a consumat la nunta ei, deși este însărcinată

In articol:

Sensy este foarte cunoscută în mediul online, acolo unde are o comunitate foarte mare de urmăritori, care o apreciază și îi sunt alături în toate momentele. Influencerița s-a căsătorit cu logodnicul ei, Valentin, luna trecută, pe 20 mai. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities” trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei, așteptând să aducă pe lume un băiețel.

La nunta sa, Sensy era însărcinată în 5 luni, dar nu a ținut cont de restricțiile pe care le-a primit din partea medicilor. Poftele de graviduță nu i-au dat pace, iar viitoarea mămică a mâncat toate sarmalele din farfurie, dar a consumat și băuturi alcoolice. După fericitul eveniment, influencerița a făcut primele declarații și a dezvăluit că a gustat din toate preparetele pe care le-a avut pe masă la nunta sa. De asemenea, aceasta speră că bebelușul ei nu a fost afectat din cauza vinului pe care mămica sa l-a consumat în ziua în care a făcut pasul cel mare.

„La nuntă mi-am făcut de cap. A mâncat din fiecare preparat. Am mâncat sărmăluțe, deși nu am avut voie. Le-am mâncat pe toate. A fost greu, foarte obositor. A urmat și a doua zi ciorba de potroace. Am intoxicat copilul ăsta! Unde mai pui că poftesc la alcool! Am băut și o gură de vin. Asta e, acum vom vedea ce va fi! Să sperăm că nu i-a cauzat bebelușului! Lumea zice că totuși m-am descurcat bine, am rezistat!” , a declarat Sensy pentru Click! .

Sensy s-a căsătorit luna trecută [Sursa foto: Instagram]

Sensy a ieșit în pierdere după nuntă

Pe 20 mai, Sensy și alesul inimii sale au făcut petrecerea de nuntă.

Celebrii miri au sărbătorit, alături de invitații lor, într-un restaurant de lux din Tulcea. Cheltuielile celor doi au fost imense, căci și-au dorit să își ducă apropiații în Delta Dunării, iar pentru asta, Sensy și Valentin au scos bani din buzunare pentru a plăti 70 de camere la hotel. Influencerița a povestit că nu a rămas cu bani după fericitul eveniment, însă se bucură pentru că s-a căsătorit cu jumătatea sa.

„Nunțile de mult nu mai sunt o afacere! Am avut niște cheltuieli foarte mari, am plătit toate cazările, undeva la 70 de camere la Tulcea, plus barcă închiriată pe mare. Nu am ieșit în câștig! Bine că am scăpat!”, a mai spus Sensy.

După ce s-a căsătorit, influencerița se pregătește de botez! Sensy va aduce pe lume un băiețel în luna septembrie. Viitoarea mămică a mărturisit că încă nu știe dacă își va naște copilul în mod natural, sau dacă va apela la o operație de cezariană, însă niciuna dintre variante nu o sperie.

„Încă nu s-a discutat acest aspect. Eu nu z c nu nici la aia, nici la aia. Acum, cum vrea Dumnezeu, cum vrea corpul meu. Eu sunt deschisă pentru orice. Nici de tătietură nu mi-e frică. și nici de nașterea naturală”, a mai declarat influencerița.