"Am intrat în niște boscheți" Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan, moment memorabil! Incredibil cum au aflat că vor deveni părinți pentru a treia oară. Și acum râd când își amintesc

In articol:

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan se pregătesc să devină părinți pentru a treia oară. Artista a făcut marele anunț în urmă cu câteva zile pe Instagram, chiar după ce a făcut primul test de sarcină.

Ce a pățit Georgiana Lobonț când a vrut să facă testul de sarcină

Georgiana a făcut testul în natură și a povestit prin ce peripeții a trecut.

Georgiana Lobonț și soțul ei au fost binecuvântați cu încă un copil, iar aceștia radiază de fericire. Artista a povestit că momentul în care a aflat de sarcină a fost unul de-a dreptul emoționant, dar și oarecum atipic. Nerăbdătoare să știe dacă își va mări familia, cântăreața nu a mai ținut cont de nimic și a făcut testul de sarcină pe drum, între două concerte, chiar pe câmp.

Citește și: ”Ne-a confirmat” Georgiana Lobonț, pentru prima dată în cabinetul medicului ginecolog. Ce veste nemaipomenită a primit viitoarea mămică?

„Rareș Ciciovan: Eu am fost și am cumpărat testul, am tras mașina pe dreapta, am zis: 'Hai să vedem ce se întâmplă'.

Georgiana Lobonț: Rareș, explică-le de ce ai tras mașina pe dreapta, ca să știe oamenii, că eram între evenimente.

Citeste si: Viața Danei Roba nu va mai fi niciodată la fel după ce a fost agresată cu bestialitate de soțul ei. Anunțul trist făcut de vedetă în urma unui control medical: „Cu părere de rău vă spun”- kanald.ro

Citeste si: GALERIE FOTO INCENDIARĂ| Cum arată „Barbie din viața reală”. Solista din Cehia povestește că a fost la un pas să fie „cumpărată” de un producător- stirileprotv.ro

Cristi Brancu: Adică unde ați făcut testul, dacă ai tras mașina pe dreapta?

Georgiana Lobonț: Pe câmp, am văzut că e o stradă așa, mai lăturalnică și am luat-o în stânga, ne-am băgat între niște boscheți (n. red râde). Toată lumea care ne urmărește, mai ales prietenii noștri, știu că noi suntem doi nebuni. Și cum altfel puteam să facem noi testul, să ne rămână în amintire?

Rareș Ciciovan: (N red. Își doresc) Un copil sănătos și atât. Băiat avem, fată avem, acum... Eu mi-aș dori gemeni, atunci ar fi echipa completă", au povestit cei doi în emisiunea lui Cristi Brancu.

Georgiana Lobonț și soțul ei [Sursa foto: Captura video]

Citeste si: „A încercat să mă contacteze. Mi-a trimis un mesaj prin domnul polițist. M-am supărat foarte tare, l-am dat afară din casă.” Ce mesaj i-a transmis Daniel Balaciu din închisoare Danei Roba?- kfetele.ro

Citeste si: Subiecte Titularizare 2023. Ce subiecte au picat? Baremul pentru fiecare probă, pe EDU.ro!- stirilekanald.ro

Citeste si: Este informația momentului despre Dana Roba. Medicii i-au dat o veste șocantă: "M-a afectat foarte tare. Prietenele mă întreabă dacă nu mă sinucid”- radioimpuls.ro

Cum și-a anunțat Georgiana Lobonț fanii că va deveni din nou mămică

Vestea că vor deveni părinți din nou a venit pe neașteptate pentru Georgiana Lobonț și soțul ei. Chiar dacă sarcina nu a fost programată, minunea din pântecul artistei a fost dorită, iar bucuria părinților este infinită.

Citește și: Cine este Georgiana Lobonț. Biografie: vârstă, carieră, familie. Vezi câți copii are frumoasa artistă

„ Oameni buni, nu știu dacă e bine să fac chestia asta. Nu îmi vine să cred, ce arată aici, două liniuțe. V-am spus că sunteți primi, primi care aflați când sunt însărcinată. Tremură carnea pe mine, sunt gravidă. Vai de capul meu, o să mai avem un copil. Mama de trei copii. Nu îmi vine să cred. Mi-a întârziat menstruația și am zis să mai aștept câteva zile... În natură am făcut testul! Nu mai puteam de curioasă! Suntem amândoi foarte fericiți! Copiii cei mai fericiți! Bunicii în extaz. Nu ne vine să credem! Ne-am dorit și bebe 3!", a spus Georgiana Lobonț pe Instagram.