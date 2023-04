„Am mai lăsat de la mine” Florin Vasilică și mama acestuia au îngropat securea războiului. Femeia i-a făcut o surpriză artistului de ziua lui de nume

In articol:

Florin Vasilică este unul dintre cei mai îndrăgiți și cunoscuți interpreți de muzică populară din industria muzicală românească. Artistul este un bărbat împlinit atât pe plan profesional, cât și pe plan personal, având o familie cu care se mândrește.

Florin Vasilică și mama sa au căzut la pace

Recent, cântărețul a mărturisit că s-a împăcat cu cea care i-a dat viață, după ce nu și-au mai vorbit de la moartea tatălui său.

În urmă cu aproximativ 19 ani, celebrul artist Liviu Vasilică își dădea ultima suflare lăsând în urma sa o familie îndurerată și un foarte mare repertoriu de melodii. La scurt timp după decesul acestuia, între soția regretatului cântăreț și fiul acestuia Florin Vasilică a început un scandal pe tema pieselor pe care interpretul nu a mai apucat să le termine.

Solistul și-ar fi dorit ca prin intermediul acelor cântece să ducă mai departe numele tatălui său, însă se pare că mama acestuia nu a vrut să îi cedeze drepturile de autor. Acum, după ani în care nu și-au mai vorbit, cei doi au dat uitării tuturor neînțelegerilor și au decis să îngroape securea războiului. Ba mai mult, în ziua de Florii, femeia, care stă foarte aproape de casa lui Florin Vasilică, a venit la acesta cu un tort pentru a-i sărbători ziua de nume.

„Mama a venit și ea pe la mine pentru că noi, acum, nu mai suntem certați, suntem în relații foarte ok, am mai lăsat de la mine, am renunțat la acele lucruri care ne separau, și acum este totul bine. Eu cu mama stăm la o distanță de trei minute, așa că ajungem foarte repede, unul la altul. Ea de ziua mea onomastică (de Florii – n. r.) mi-a adus un tort cadou, dar vreau să îți zic că eu nu sunt cu zilele de naștere. Eu ultima dată, ziua de naștere, mi-am făcut-o la vârsta de 18 ani. Atât! Însă, a fost frumos”, a declarat interpretul de muzică populară, potrivit Click.

Care a fost relația dintre Liviu Vasilică și fiul său

Chiar dacă a trecut foarte mult timp de când Liviu Vasilică nu mai este printre noi, Florin, fiul acestuia își amintește cu drag de cel care i-a fost tată. Relația dintre cei doi era una demnă de invidiat, iar dacă în cele mai multe cazuri părinții sunt destul de stricți, acest lucru nu s-a aplicat și în cazul cântărețului. Florin Vasilică mărturisește că tatăl lui îi dădea foarte multă libertate, iar el intervenea numai atunci când era cu adevărat nevoie de ajutorul sau îndrumarea lui.

„Eu am fost mai tot timpul o fire mai rebelă. Mie tata îmi dădea foarte multă libertate și mă lăsa să-mi iau majoritatea deciziilor singur. El intervenea doar acolo unde întâmpinam dificultăți, dar asta se întâmpla foarte rar. De aceea eram mai rebel, mai nonconformist”, a mai adăugat artistul.

