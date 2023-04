”Am murit! Băusem 32 de pahare de wiskeyși am intrat în comă!” Dezvăluri cutremurătoate ale celebrului fotbalist englez Paul Gascoigne! Cum arată acum după 8 internări la dezaalcolizare

In articol:

Paul Gascoigne a fost considerat unul dintre marii jucători englezi ai anilor '80-'90, dacă nu cel mai talentat, tehnica lui fiind una de-a dreptul uluitoare pentru un fotbalist din Albion, în condițiile în care Premier League s-a bazat dintotdeauna

Paul Gascoigne, recunoaște. ”Am suferit 36 de operații, am murit chiar de câteva ori și am fost în comă timp de 18 zile”

pe forță.

Din păcate, dincolo de gazon, viața lui a fost un adevărat dezastru. Iubitor al paharului, Paul Gascoine a trecut prin momente cumplite. Genialul jucător a fost internat de opt ori la clinici de dezalcoolizare.

Dependența de alcool l-a zdruncinat puternic după retragere. Ajuns la 55 de ani, cel supranumit Gazza se pregătește să participe la un reality show la Channel 4, „Scared of the Dark" (n.r.- Speriat de întuneric) și a decis să își pună sufletul pe tavă. Gascoigne a vorbit despre cele mai dificile experiențe prin care a trecut și nu s-a sfiit să dezvăluie că a fost la un pas de moarte de mai multe ori. „Nu mi-e teamă de nimic, pentru că am trăit absolut tot de-a lungul vieții. Oamenii continuă să spună că am mai multe vieți ca o pisică. Mi s-au întâmplat lucruri care m-au adus în pragul morții, am suferit 36 de operații, am murit chiar de câteva ori și am fost în comă timp de 18 zile”, a spus Paul Gascoigne.

Paul Gascoigne a vorbit despre dependența de alcool, droguri și jocuri de noroc.

Nu este prima data când Paul Gascoigne a vorbit despre problemele lui cu alcoolul.

Celebrul fotbalist are trei cărți biografice., apărută în 2004,, publicată în 2006 și, apărută pe piață în 2011. În toate, vorbește de suferința sa, de bulimie, de tulburarea obsesiv-compulsivă, de tulburare bipolară și de alcoolism. Adăugăm aici dependența droguri și jocuri de noroc.

Toate l-au distrus, astfel că Paul Gascoine a fost de opt ori internat în clinicile de dezaalcoolizare și a trecut razant pe lângă moarte. Prima dată a fost în octombrie 1998! Paul a ajuns de urgență la spital, în comă. ”Am murit! Băusem 32 de pahare de wiskeyși am intrat în comă!”, dezvăluia fostul mare jucător, care avea să mai adauge și faptul că de alte 17 ori a mai fost în comă.

Cine a fost Paul Gascoigne

Paul Gascoigne a fost considerat, la un moment dat, cel mai talentat jucător din întreaga istorie a fotbalului englez. Între anii 1985-1999, nu avea rival, iar tehnica lui era una fabuloasă. Newcastle (1985-1988), Tottenham (1988-1992), Lazio (1992-1995) și Glasgow Rangers (1995-1998) au fost echipele la care a evoluat, la care se adaugă cele 57 de selecții la Naționala Angliei, cele 10 goluri înscrise pentru Albion, plus două semifinale importante, una de Campiona Mondial( Italia-1990), alta de Euro (Marea Britanie-1996).

