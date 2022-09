”Am nevoie de gândurile voastre bune”. Mioara Roman a ajuns, din nou, la spital. Oana Roman nu se dezlipește de mama sa

In articol:

Oana Roman oscilează între a avea o stare de bine și între grijile ce și le face pentru mama sa. Asta pentru că în ultima perioadă, Mioara Roman a ajuns foarte des pe patul de spital.

Fiica fostului politician este foarte implicată în viața mamei sale, chiar dacă nu mai locuiesc împreună, fiind totul timpul alături de ea și încercând să îi satisfacă orice nevoie.

Mioara Roman a ajuns, din nou, la spital [Sursa foto: Facebook]

Starea de sănătate a Mioarei Roman este stabilă

Doar că, din păcate, nu poate rezolva și problemele de sănătate ale Mioarei Roman, cu care se confruntă, în ultima perioadă din ce în ce mai des.

Dacă la mijlocul lunii august, partenera lui Marius Elisei anunța că a avut nevoie de intervenția unui echipaj medical pentru mama sa, acum lucrurile pare că s-au complicat iar.

Pe pagina sa de Instagram, acolo unde este foarte activă și unde-și ține fanii la curent cu ceea ce se întâmplă în viața sa profesională și personală, în urmă cu o zi, Oana Roman anunța scurt că are iar nevoie de sprijin moral și emoțional, Mioara Roman simțindu-se rău.

”Azi (n.r. ieri) am iar nevoie de gândurile voastre bune pentru mama”, a scris Oana Roman pe pagina sa de Instagram, în speranța că fanii îi vor fi alături prin rugăciune.

Acum, însă, la o zi distanță, timp în care nu a mai oferit niciun detaliu despre starea de sănătate a mamei sale, Oana Roman i-a liniștit pe cei care se îngrijorau în privința fostei soții a lui Petre Roman.

Vedeta spune că ziua de azi a venit cu mai multă liniște și sănătate, mama sa fiind acum în stare stabilă. Însă, deși oboseala și stresul s-au acumulat, Oana nu-și lasă mama la greu, menționând că are ore în șir de când n-a mai pus capul pe pernă ori n-a mai mâncat.

”Azi, ca și ieri, am stat lângă mama și facem tot ce putem pentru ea. Mulțumesc pentru gândurile bune! După o zi și o noapte în care am dormit trei ore și n-am mâncat nimic 24 de ore... Astăzi sunt iar cu mama, situația este mai stabilă. Suntem cât de cât ok astăzi”, a adăugat mama fetiței lui Marius Elisei.