"Am pe cineva în viața mea" Irisha a făcut dezvăluirea pe care mulți o așteptau | EXCLUSIV

Irisha este una dintre cele mai îndrăgite influencerițe de la noi din țară. Aceasta a câștigat simpatia publicului prin stilul vestimentar deosebit și carisma pe care o are. A cunoscut celebritatea în urma unor show-uri tv celebre la care a participat.

Petrecere în stil gipsy, în Nordul Capitalei

Acum este un model în ceea ce privește industria fashion, fiind mereu în pas cu moda.

Vedetele au petrecut marți seară la un super-eveniment organizat omul de afaceri Ionuț Marinescu cu ocazia aniversării sale. Zeci de artiști mari și vedete de televiziune s-au distrat până la ziuă la petrecerea ce a fost concepută sub numele ”Șatra”. Celebrul milionar Droopy a împlinit vârsta de 44 de ani și a ales să își serbeze ziua de naștere în stil mare de tot. Astfel, a organizat o petrecere cu tematica MAHALA, invitând să întrețină atmosfera pe cei mai iubiți artiști români. WOWbiz a fost prezent la eveniment și martor la tot ce s-a întâmplat.

Surpriza serii a fost trupa de artiști care interpretează piesa Fericire și anume Loredana Groza, Jador, Vali Vijelie, Jean de la Craiova, Nicu Paleru și Baboiash. Când au început să cânte, nimeni nu mai stătea jos, toată lumea dansând și fredonând cu aceștia.

Irisha nu mai este singură

În ceea ce privește viața personală, mai ales cea sentimentală, Irisha este foarte discretă, alegând să păstreze totul departe de ochii curioșilor.

Însă, când nimeni nu se aștepta, Irisha a aruncat bomba, în premieră, pentru WOWbiz. Bruneta nu mai este singură, bucurându-se de viață, împreună cu o persoană de gen masculin. Bărbatul rămâne misterios, alegând să nu îi dezvăluie deocamdată identitatea, însă ne-a povestit ce se întâmplă mai exact între ei.

"Ies cu cineva, atâta pot să zic. Probabil e prima dată când declar așa ceva. Niciodată nu am vorbit despre viața mea personală și o consider privată, epntru că e privată. Sunt într-o perioadă fericită din punct de vedere emoțional, am pe cineva în viața mea, nu știu dacă e acel cineva, dar e o încercare și până în momentul de față e reușită.", a declarat Irisha, în interviul difuzat pe canalul de YouTube WOWnews.