"Am plâns!" Beni, cu ochii în lacrimi. Își dorește să se întoarcă la familia Sterp, dar decizia autorităților îi pune bețe-n roate

Beni, băiatul de care familia Sterp a avut grijă mai mult timp, a fost nevoit să se întoarcă la mama lui biologică. Femeia a făcut plângere la poliție, cum că fiul ei ar fi folosit de frații lui Culiță pentru treburile gospodărești, așa că autoritățile au decis ca adolescentul să se mute din nou cu părinții.

Vestea că va reveni la viața pe care o avea înainte l-a cutremurat, însă, pe Beni.

Beni nu a uitat de familia Sterp

Beni i-a făcut o surpriză Getei Sterp, la câteva luni după ce s-a întors la mama lui biologică. Băiatul nu a uitat că familia lui Culiță l-a ajutat, așa că decis să meargă la magazinul pe care sora mai mică a artistului îl deține în oraș.

Geta a povestit că s-a bucurat să îl revadă pe tânăr, mai ales că în ultima perioadă nu a mai reușit să ia legătura cu acesta: "Astăzi eram la magazin și a venit Beni la mine. Nu mi-a venit nici mie să cred când l-am văzut, pentru că foarte mulți dintre voi nu știți, dar el nu mai locuiește la noi de vreo luni, trei chiar, de când au fost problemele care au fost. El s-a întors acasă și pot să zic că nici nu am mai păstrat legătura de atunci, deoarece și-a spart telefonul. Nu prea am mai avut cum să vorbim.

Beni și Geta Sterp [Sursa foto: Captură YouTube]

Ne-am mai întâlnit prin oraș când și când, dar mai rar. Astăzi a venit până la noi la magazin și l-am adus până la noi acasă, în vizită. Am fost cu noi pe la oi și am vrut să filmăm un vlog, să povestim ce mai face, cum e, ce a mai făcut în tot acest timp. Am fost triști cumva, și noi, și el. Ne-am atașat de el, îl trimiteam la școală, am încercat să îi dăm o educație bună și cred că și el s-a atașat foarte tare de noi.", a mărturisit Geta Sterp, în ultimul vlog al său, postat pe canalul personal de Youtube.

Beni și Geta Sterp [Sursa foto: Captură YouTube]

Despărțirea de familia Sterp, prin ochii lui Beni

Beni a recunoscut că despărțirea de familia Sterp nu i-a picat deloc bine. Adolescentul a mărturisit că s-a simțit trist și chiar a plâns din cauza deciziei autorităților, de a-l trimite acasă, la mama lui biologică. Băiatul a povestit că se simte nedreptățit, după toate cele întâmplate: "Am plâns. M-am atașat foarte tare de voi. Voi îmi dădeați o mâncare caldă, o îmbrățișare și mie mi-a fost așa...în tot timpul ăsta. Aici eram tratat ca un prinț.

Familia în loc să se mulțumească că aici aveam tot ce voiam eu, îmi făceam un viitor...Spuneam mai multe, dar nu mai spun, că acum nu mai stau aici (n.r. la familia Sterp) și mă mai cert și cu ăia de acolo (n.r. cu părinții lui).", a declarat Beni, în cadrul vlogului amintit.