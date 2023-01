„Am plâns de am rupt” Cel mai mare sacrificiu pe care Ecaterina Ladin l-a făcut pentru cariera sa. Actrița se gândește deja la retragerea din activitate

In articol:

Ecaterina Ladin este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate actrițe din țara noastră. Aceasta a jucat în mai multe filme și piese de teatru, dar a devenit cunoscută în anul 2012 când a devenit unul dintre personajele principale ale unui serial urmărit de foarte multă lume.

Care este cel mai mare sacrificiu pe care actrița l-a făcut

Cine spune că meseria de actor este una ușoară se înșală. Ecaterina Ladin, una dintre cele mai cunoscute actrițe, a vorbit despre cel mai mare sacrificiu pe care l-a făcut în această meserie. Vedeta a suferit foarte mult, deoarece nu a fost prezentă când fiul ei cel mare a făcut primii pași, lucru ce este foarte important pentru orice mamă.

Actrița a mărturisit că cel mai mare sacrificiu al său este faptul că nu petrece atât de mult timp pe cât și-ar dori cu copiii ei. Faptul că nu-și poate vedea copiii atât cât vrea și faptul că nu a putut fi prezentă atunci când fiul său cel mare a făcut primii pași i-au adus o suferință enormă.

„ Sacrificii fac continuu. Să nu stau cu copiii mei, ăsta e cel mai mare sacrificiu. Și faptul că nu dorm, sunt perioade în care dorm foarte puțin. Și atunci ești irascibil. Nu am văzut primul pas al băiatului meu cel mare, eram la nașa noastră, eu eram la filmare. M-a sunat ea și mi-a spus că a făcut primii pași. Am plâns de am rupt, am zis că nu mai fac asta niciodată”, a pus Ecaterina Ladin în cadrul unei emisiuni.

Ecaterina Ladin se gândește la retragerea din activitate

Actrița a mai mărturisit că știe cu exactitate cum vrea să arate viața sa după retragerea din activitate. La pensie, vedeta își dorește ca pe la 55 de ani să se mute în Grecia, alături de familia sa, și să aibă o tavernă acolo, pe care să o închirieze.

”La 55 de ani, mă gândesc eu așa, să mă retrag din activitate undeva în Grecia, pe o insulă, cu o tavernă mică acolo, cu câteva camere de închiriat. Și să stau așa, dimineața”, a declarat Ecaterina în cadrul emisiunii prezentate de Cătălin Măruță.