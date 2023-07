„Am plâns în hohote” Madonna, declarații emoționante după ce a ieșit de la Terapie Intensivă. Artista a trecut prin cumpăna vieții ei

In articol:

Madonna, în vârstă de 64 de ani, a trecut prin momente extrem de grele după ce a ajuns la Terapie Intensivă după ce a intrat în contact cu o infecție bacteriană gravă. În tot acest timp a avut familia aproape și a primit susținerea din partea tuturor celor dragi.

Recunoscătoare că a trecut cu bine peste acest eveniment dificil din viața sa, artista de talie internațională a scris un mesaj emoționant în mediul online.

Madonna a menționat că dragostea și susținerea necondiționate pe care le-a simțit din partea familiei și a prietenilor săi a fost realul medicament care a ajutat-o să depășească cu succes problemele de sănătate. Emoțiile au cuprins-o în toată această perioadă, dându-și seama cât de mult este iubită de propria familie.

Madonna, recunoscătoare pentru susținerea primită din partea familiei

Din cauza problemelor de sănătate, Madonna a fost obligată să amâne turneul mondial de 7 luni, care o plimba pe artistă prin toată lumea. Artista a ținut să mai menționeze că a fost de-a dreptul impresionată de cadoul pe care l-a primit de la managerul ei, Guy Oseary, cât și de toată afecțiunea pe care a primit-o în această perioadă din toate părțile, așa cum nu se aștepta.

„Dragostea din partea familiei și a prietenilor este cel mai bun medicament. În această lună de când m-am externat, am reflectat. Ca mamă, poți să fii implicată în nevoile copiilor tăi și să dăruiești nesfârșit. Dar când m-am îmbolnăvit, copiii mei au fost lângă mine, le-am văzut o latură pe care nu o mai văzusem până acum. Am plâns în hohote când am deschis acest cadou pentru că mi-am dat seama cât de norocoasă sunt că sunt în viață. Și cât de norocoasă sunt să-i cunosc pe acești oameni și pe mulți alții care nu mai sunt. Le mulțumesc tuturor îngerilor mei care m-au protejat și m-au lăsat să rămân să-mi termin munca”, a scris Madonna pe contul ei de Instagram.

Madonna [Sursa foto: Instagram]

