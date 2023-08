”Am plecat” Adela Popescu nu a putut ține asta doar pentru ea! A făcut anunțul public când deja se afla în mașină

In articol:

Adela Popescu este iubită și îndrăgită de mulți români, iar vedeta face tot posibilul să aibă o relație cât mai bună cu cei ce o apreciază, motiv pentru care pe rețelele de socializare este foarte activă, blondina împărtășind cu internauții aproape tot ceea ce se întâmplă în viața ei, atât cea profesională, cât și cea personală.

Așa se face că, prezentatoarea TV se află într-o vacanță alături de întreaga familie și se bucură la maxim de timpul petrecut alături de soțul ei, Radu Vâlcan, și de cei 3 băieți ai lor.

Totuși, dacă fanii se așteptau că vacanța vedetei s-a încheiat, ei bine, însă, nu este așa, căci recent, Adela Popescu i-a anunțat pe urmăritorii de pe rețelele de socializare că escapada familiei e departe de a se termina, ba mai mult, aceștia au plecat într-un nou loc, despre care le va povesti tuturor în curând.

„Am plecat acum. Nu, nu, nu spre București. Vă arăt imediat unde. Vacanța nu s-a terminat”, a scris Adela Popescu, pe pagina personală de Instagram.

Adela Popescu și Radu Vâlcan au aniversat 8 ani de la cununia civilă

De curând, Adela Popescu și Radu Vâlcan au aniversat 8 ani de la cununia civilă. Cum o zi atât de importantă nu putea fi trecută cu vederea de către prezentatoarea TV, aceasta a transmis un mesaj extrem de emoționant pe rețelele de socializare privind marea sărbătoare din familia ei.

„OPT ani de la cununia civilă. Eram atât de mici atunci. Dar așa mici cum eram, am știut atât de sigur că suntem unul pentru altul. Acum nu mai suntem atât de mici, dar știm că am ales corect. Știm asta in primul rând uitându-ne la copiii noștri. Cei mai mari profesori la care puteam visa. Suntem recunoscători că suntem împreună, sănătoși. Noi cinci, in primul rând, și familiile noastre întregi pentru care mulțumim în fiecare seară.

Și vă mulțumim și vouă pentru toată susținerea și dragostea pe care ne-ați arătat-o în toți anii ăștia. Cam lung și melodramatic mesajul, dar e de vină apusul ăsta care ne-a prins la mare.”, a scris Adela Popescu pe rețelele sale de socializare.

Adela Popescu și Radu Vâlcan [Sursa foto: Instagram]