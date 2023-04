"Am primit foarte multe mesaje". Cum se simte Loredana Chivu, la doar câteva săptămâni de la operație | EXCLUSIV

In articol:

În urmă cu doar câteva săptămâni, Loredana Chivu i-a îngrijorat pe fani atunci când a anunțat că este internată în spital și că a suferit o intervenție chirurgicală.

Jurnaliștii WOWbiz.ro v-au adus cele mai importante detalii, în exclusivitate, încă de la început.

Frumoasa blondină a suferit o intervenție chirurgicală la nivelul rinichilor, reușind astfel să rezolve o serie de probleme cu care se confrunta de mai mult timp. Recent, Loredana Chivu ne-a dezvăluit cum se recuperează după intervenție și mai ales ce mesaj are pentru persoanele care trec prin aceeași situație.

Ce face Loredana Chivu după operația la rinichi

Frumoasa blondină a reînceput să meargă la sală, iar ușor, ușor se întoarce la viața pe care o avea înainte. Vedeta și-a revenit rapid după intervenție, iar cei dragi i-au fost alături în toată această perioadă.

Citește și: Loredana Chivu, de urgență la spital! Blondina a fost operată: „Aveți grijă de sănătatea voastră!”

După o perioadă plină de dureri, vedeta zâmbește din nou pentru că a scăpat de probleme.

Loredana Chivu și-a scos piatra de la rinichi în urma operației, iar astfel a înlăturat orice pericol și a scăpat și de dureri.

"După operația de la rinichi, eu mă simt mult mai bine pentru că am eliminat piatra respectivă. Ușor, ușor îmi intru în activitățile mele normale", ne-a mărturisit Loredana Chivu, în exclusivitate.

Citeste si: Ilinca Vandici, declarații în exclusivitate la ”Teo Show” despre noile concurente ale emisiunii fenomen „Bravo, ai stil!”: „O să le iubiți, o să le votați”. Noul sezon începe mâine, 2 aprilie, pe Kanal D2- kanald.ro

Citeste si: Continentul care se rupe în două. Sunt crăpături imense pe mii de kilometri, care ar putea duce la formarea unui nou ocean- stirileprotv.ro

Loredana Chivu [Sursa foto: Instagram]

Loredana Chivu, mesaj pentru pacienții cu aceeași problemă

Frumoasa blondină recunoaște că operația i-a schimbat viața și mai ales a salvat-o de situații cu totul și cu totul mai neplăcute. Fosta asistentă TV ne-a spus că i-ar sfătui oricând pe cei care se confruntă cu aceeași problemă să apeleze la intervenția chirurgicală cât mai curând posibil.

Citește și: TOP vedete care s-au mutat în casă nouă în 2022! Ele sunt starurile care au dat bani grei să locuiască în confort| EXCLUSIV

"Am primit foarte multe mesaje legate de acest lucru și sfatul pe care eu aș putea să-l dau este să nu mai aștepte pentru că această problemă medicală și anume aceste pietre la rinichi provoacă dureri extrem de mari.

Cu cât aștepți mai mult, cu atât devine mai periculos pentru că piatra pleacă de la rinichi și există riscul ca ea să rămână înțepenită undeva în organe și de acolo urmează doar complicații. Sfatul meu, pentru toate persoanele care se află în această situație ar fi să lase frica și să nu mai aștepte și să facă ceea ce este bine pentru sănătatea lor", a mai povestit Loredana Chivu, pentru WOWbiz.ro.

Loredana Chivu [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: ”Ea a murit cu oful lui. Probabil că fiul Zinei se aștepta să moștenească niște sume mari de bani.” Ce dezvăluiri dureroase a făcut patronul azilului în care Zina Dumitrescu a locuit- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 1 aprilie 2023. Ce sărbătoare este sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: Victor Vrânceanu, primele declarații despre despărțirea de Andreea Antonescu: „Au existat anumite nemulțumiri de ambele părți”- radioimpuls.ro

De ce s-a operat Loredana Chivu

Fosta asistentă TV a fost internată pentru câteva zile în spital, timp în care a scos o piatră de la rinichi. Operația nu a fost una dificilă, iar astfel a scăpat de toate durerile.

"Am avut o piatră care a plecat de la rinichi în uretră ca să fiu cât de explicită pot. Piatra avea aproape un centimetru și pentru asta a fost nevoie de o operație cu laser și de mai multe tratamente pe care le urmez(...) O să am de urmat un regim și am avut și înainte un regim de urmat.

Totul s-a întâmplat așa foarte repede, acum două săptămâni m-am trecut cu niște crize și niște dureri teribile în zona abdomenului și a spatelui. Am chemat de două ori salvarea, după care am hotărât să vin la urgență la un spital privat de la noi și atunci mi s-a descoperit problema pe care o am.

Am stat internată cinci zile, am avut o sondă internă, adică rinichiul drept era foarte inflamat și a trebuit să îi dăm puțin timp. Am stat două săptămâni cu sonda, după care am revenit pentru operația de extragere a pietrei pe care am avut-o și mi s-a înlocuit sonda. Voi mai sta cu ea încă 10 zile, iar dacă totul este bine rinichiul meu o să fie iar sănătos", a mărturisit Loredana Chivu la acel moment, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!