”Am primit o veste proastă”. Sorina Ceugea, diagnostic grav pus de medici. Artista și Danezu speră acum la o minune

Sorina Ceugea și Danezu formează o echipă excelentă în plan profesional, dar și o familie frumoasă, unită și discretă pe plan personal.

Ceii doi au devenit părinții unei fetițe în urmă cu câțiva ani și spun că trăiesc o viața împlinită, în ciuda greutățile pe care bruneta le-a întâmpinat după ce a adus-o pe copilă pe lume.

Sorina Ceugea, diagnostic grav pus de medici [Sursa foto: Facebook]

Sorina Ceugea și Danezu nu mai pot avea copii

Însă, există totuși un motiv pentru care fericirea le este umbrită. Acela că nu-și mai pot extinde familia. Și asta pentru că, deși își mai doresc un copil, iar fiica lor vrea să aibă o soră sau un frate, medicii le-au dat celor doi o veste tristă.

În urma unor investigații de specialitate, Sorina Ceugea a aflat că nu mai poate avea un al doilea copil.

În fața unei asemenea vești, cei doi au fost profund afectați, iar cântăreața crede că a ajuns în această ipostază tocmai din cauza traiului agitat pe care-l duce.

Sorina Ceugea crede că stresul, nopțile nedormite și alimentația nesănătoasă au dus-o în punctul în care medicii spun că nu ai poate fi mamă.

Chiar și așa, Sorina și Danezu își pun toată speranța în mâinile lui Dumnezeu și speră ca pe viitor în familia lor să mai apară un copil.

„Din păcate, zilele trecute, am primit o veste foarte proastă! În urma unui control și a unor analize, am aflat că sunt niște probleme care, iată, nu mi-au mai permis să rămân însărcinată. Ideea este că eu am dat și dau în continuare vina pe programul meu foarte haotic, pe faptul că nu mai dorm nopțile cum dormeam înainte și nici de hrănit nu mă hrănesc așa cum o făceam înainte. Sunt o persoană mai stresată! Toate astea au condus la această problemă. Ne dorim foarte mult să mai facem un băiețel, o fetiță, să îi facem un frățior sau o surioară Vanesei. Și ea își dorește foarte mult, mai ales că tăticul ei o întreabă: „Vrei să îți facă mami bebe?”, iar ea spune „Da, mami, bebe!”. Toată viața mea s-a dat puțin peste cap, dar noi totuși suntem încrezători în Dumnezeu și avem speranță în suflet”, a declarat Sorina Ceugea, la un post de televiziune.