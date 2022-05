„Am râs o oră încontinuu!” Află cum au făcut haz de necaz actorii din serialul de comedie „Strada speranței”, care începe astăzi la Kanal D | EXCLUSIV

In articol:

După ani de zile în care au jucat împreună și sute de ore de repetiții, Monica Anghel, Jojo și Diana Dumitrescu au o chimie deosebită și au legat prietenii strânse.

Diana Dumitrescu despre Raluca, personajul ei din serial: „A fost plecată și revine în țară, ca Răducioiu.”

Fiind un proiect nou, „Strada speranței” a venit și cu provocări la pachet, dar, chiar și în momentele de oboseală, actrițele au găsit momente de care să râdă cu poftă.

Pentru „Strada speranței”, Toni Grecu și trupa sa de comedie s-au inspirat din personaje pe care le întâlnim în viața de zi cu zi și le-au dat acea savoare marcă înregistrată, cu care ne-au obișnuit în trecut prin stilul lor de umor. Parveniții și ipocriții nu lipsesc din mica „societate” conturată în serial, iar personajul Dianei Dumitrescu se conectează atât de bine la realitatea românilor plecați pentru scurt timp în afară, dar care nu mai vor să se dea români.

„(Diana) Am filmat pilotul acum foarte mulți ani cu Toni. (Jojo) Îți zic eu! Eram gravidă! (râde) (Diana) Da! Păi cam așa s-a construit personajul. Tu erai gravidă și Toni m-a sunat pe mine. A câta oară se întâmplă chestia asta, când ne înlocuim una pe cealaltă? Și Toni mi-a zis <<Uite personajul ăsta. Vreau să-l faci tu. E o fată care vine din Italia...a făcut și ea ce a putut, cât a putut, și acum vrea să fie mare doamnă la București. Eu i-am zis <<Toni, e perfect! Hai s-o facem cu totul italiancă, să vorbim italiană.>> Eu vorbesc italiană și atunci îmi era simplu. Am pornit de la ideea asta, după care am zis <<Câți ani a stat acolo, că e tânără? A fost crescută în Italia? A fost plecată și revine în țară, ca Răducioiu”, au povestit Diana Dumitrescu și Jojo pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: De ce Alexandru Ciucu nu vrea să-și lase fetele să locuiască la Alina Sorescu? Designerul ar fi spus tot adevărul în instanță- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Astăzi, de la 20:00, premiera serialului de comedie “Strada Speranței”, la Kanal D

Cătălina Grama (Jojo): „Cu Moni am avut crize de râs, de am râs până am căzut de pe canapea!”

„Strada speranței” este o realizare care vine după mulți ani de muncă la scenariu și filmări. Ca niște profesioniști adevărați, actorii din trupa lui Toni Grecu au repetat scenele de câte ori a fost nevoie ca să obțină dublele perfecte. La finalul zilelelor lungi de filmări, Monica, Jojo și Diana și-au dat seama că, de multe ori, cele mai bune momente de comedie vin din improvizație.

„(Diana) Eu îmi amintesc o singură chestie de la începutul filmărilor, când am râs o oră încontinuu! (Jojo) Trăseserăm vreo 20 de secvențe și trebuia să tragem o secvență în care eram amețite. Și, evident, nu avem alcool pe platou, ca orice echipă de profesioniști. Trebuia să jucăm treaba asta și știi beția aia care vine din oboseală? (Monica) Te îmbeți cu apă rece! (Jojo) Dacă începi să joci și să râzi, când ești ușor amețit, nu te mai oprești! Cu Moni am avut crize de râs, de am râs până am căzut de pe canapea!”, le-au spus Monica Anghel, Jojo și Diana Dumitrescu jurnaliștilor WOWbiz.

Serialul de comedie „Strada speranței” începe astăzi, la ora 20.00, la Kanal D și poate fi urmărit de la aceeași oră, în fiecare sâmbătă și duminică.