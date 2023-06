„Am renunțat de tot!” Adrian Minune a luat o decizie radicală, după ce a împlinit 50 de ani! Totul are legătură cu familia sa

In articol:

Adrian Simionescu, sau Minune, așa cum îl cunosc toți fanii săi, este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți de manele de la noi din țară. Artistul și-a petrecut majoritatea anilor din viața sa cântând și bucurându-și publicul cu piesele sale.

Pe lângă succesul pe care îl are în cariera sa, Adrian Minune se bucură numai de lucruri bune în viața personală. Cântărețul este căsătorit cu soția sa, Cati, de peste 30 de ani și au împreună trei copii, care sunt deja adulți: Karmen , în vârstă de 25 de ani, Adriana, care are 20 de ani, și Adrian Jr., care își va face majoratul luna viitoare. Adrian Minune a împlinit de curând vârsta de 50 de ani și a luat o decizie radicală, schimbându-și total modul de viață.

Ce schimbări au avut loc în viața lui Adrian Minune

După ce a împlinit 50 de ani, artistul a hotărât să își schimbe viața și să petreacă mai mult timp alături de familia sa. Celebrul manelist a declarat că a renunțat la câțiva prieteni și că acum oferă mai multă importanță soției, copiilor și nepoților săi, devenind un familist convins.

„M-am reinventat, am întinerit cu câțiva ani, pentru că mi-am schimbat modul de viață, am renunțat la unii prieteni, am renunțat la unele brigăzi. Asta înseamnă că am renunțat de tot! Sunt prietenii mei, dar ajungând la vârsta de 50 de ani am vrut să dau mai multă importanță familiei decât până acum, deși sunt un familist înrăit, am devenit și mai familist”,

a declarat Adrian Minune pentru un post TV.

În viața cântărețului de manele nu s-a schimbat doar timpul pe care îl petrece cu familia sa. Celebrul artist a decis să adopte un stil de viață sănătos și este acum foarte atent la tot ce mănâncă. De asemenea, manelistul a renunțat la băuturile alcoolice, iar schimbările se pot observa deja cu ochiul liber.

„Acum dorm mai mult, nu mai beau de foarte mult timp, am grijă ce mănânc. După cum se vede s-au dus și ridurile, și gușița. Eu sunt singurul cu care concurez, adică eu concurez cu mine”, a mai povestit artistul.

Adrian Minune alături de soția sa, fiicele sale și nepoțica sa, Sofia [Sursa foto: Instagram]

Fiica cea mică a lui Adrian Minune a născut de curând

Adrian Minune avea deja o nepoțică, pe fiica lui Karmen, micuța Sofia. Ei bine, cântărețul a devenit recent bunic pentru a doua oară, căci fiica lui cea mică, Adriana, a devenit mămică. Tânăra a născut în urmă cu o săptămână o fetiță minunată. Cea de-a doua nepoțică a lui Adrian Minune se numește Noa Zenayda și a fost primită cu mare bucurie și cu brațele deschise de toți membrii familiei sale. La scurt timp după naștere, Adriana le-a transmis un mesaj urmăritorilor săi de pe Instagram, cărora le-a povestit că ea și fetița sa se simt foarte bine.

„Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru mesajele pe care mi le-ați trimis! Să știți ca suntem foarte bine, și eu, și bebelina. Mâine ne vedem acasă”, spunea atunci Adriana Simionescu.

Fiica cea mică a lui Adrian Minune, Adriana Simionescu și iubitul ei [Sursa foto: Instagram]