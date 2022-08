"Am scăpat ca prin minune de la moarte!" Momentul de care Gheorghe Turda își va aminti cu groază toată viața! Ce i s-a întâmplat în urmă cu mai mulți ani, în timp ce se afla într-un turneu, în America

In articol:

Gheorghe Turda recunoaște că s-a confruntat, de-a lungul vieții, cu mai multe momente grele, însă de unul dintre ele își va aminti mereu cu groază.

Artistul a dezvăluit recent, în cadrul unui interviu pentru fanatik.ro , că a văzut moartea cu ochii în urmă cu 28 de ani, în timpul unui turneu, în America.

Gheorghe Turda: "Am văzut-o pe mama ca într-un vis și am rugat-o să mă scoată din ghearele morții!"

Gheorghe Turda a fost la un pas de tragedie în urmă cu 28 de ani. Interpretul de muzică populară plecase într-un turneu în America, împreună cu mai mulți colegi. La un moment dat au făcut accident, iar solistul, care se afla la volan, spune că a fost pentru prima oară când "a văzut moartea cu ochii": "Am avut o cumpănă în viața mea, în America, din fericire pentru mine am scăpat cu viață. Mi s-a înscenat ceva cum a fost la Teo Peter (n.r. fondatorul trupei Compact care a încetat din viață pe 4 decembrie 2004, în urma unui accident rutier tragic. Taxiul în care se afla a fost lovit de un soldat american, aflat în stare de ebrietate), am scăpat ca prin minune de la moarte.

Când m-au scos din centuri, după ce s-a răsturnat mașina, am strigat "Ajută-mă, Doamne!". Și am văzut-o pe mama ca într-un vis și am rugat-o să mă scoată din ghearele morții. S-a întâmplat în 1994, la campionatul de fotbal de la Chicago.", a povestit Gheorghe Turda, pentru sursa citată.

Gheorghe Turda și-a pierdut fratele în urmă cu patru ani

Accidentul suferit în America nu este singura încercare la care Gheorghe Turda a fost supus, de-a lungul vieții. Artistul a trecut prin momente grele și în urmă cu patru ani, când fratele lui a decedat din cauza unei boli incurabile: "Fratele meu a murit acum 4 ani, era primarul Săpânței, și am avut o relație frumoasă, ca între frați. Nenorocirea a fost că s-a îmbolnăvit de cancer la plămâni și așa l-am pierdut. Când eram mici sigur că ne mai trăgeam de păr și pe sora noastră de codițe, dar ne împăcam.", a mai spus Gheorghe Turda, pentru aceeași sursă.