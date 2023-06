„Am suferit un avort” Gabriela Cristea, urmărită de fantomele trecutului. Câte întreruperi de sarcină a avut prezentatoarea TV în perioada adolescenței. Tatăl ei a dat-o de gol în fața tuturor

In articol:

Gabriela Cristea are o viață împlinită, este mama a două fetițe minunate și soția unui bărbat iubitor și mereu atent la nevoile familiei sale. Dacă acum este liniștită și împăcată cu tot ceea ce i-a oferit viața, în trecutul mai îndepărtat, prezentatoarea TV a întâmpinat mai multe obstacole, foarte dificile pentru orice femeie, atunci când a fost nevoită de două ori să facă întrerupere de sarcină.

Cu mai mult timp în urmă, tatăl Gabrielei Cristea a fost cel care a dezvăluit detalii neștiute despre trecutul fiicei sale.

Până să vină pe lume cele două fetițe, Iris și Victoria, pe care și le-a dorit foarte mult, Gabriela Cristea a făcut de două ori întrerupere de sarcină, însă nu, nu în perioada tumultuoasă în care era căsătorită cu Marcel Toader. La vârsta de 16 ani, prezentatoarea TV se iubea nebunește cu un tânăr mai mare cu câțiva ani decât ea. Întâmplarea face ca în acea perioadă să rămână însărcinată pentru prima dată și, așa cum era de așteptat, a decis să pună capăt sarcinii, pentru că avea o vârstă mult prea fragedă pe atunci.

Ulterior, cea de-a doua sarcină pe care a pierdut-o a avut-o la vârsta de 19 ani. De această dată, contrar dorinței sale, a fost nevoită să întrerupă sarcina din cauza unor complicații de natură medicală.

„Am făcut la un moment dat un avort, dar l-am făcut pentru că am avut ceva complicații. Am stat internată în spital câteva zile. Aveam aproape 19 ani când am suferit un avort”, declara în urmă cu ceva timp Gabriela Cristea, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Tatăl Gabrielei Cristea a dezvăluit că fiica lui a rămas însărcinată la 16 ani

Se știe despre Gabriela Cristea că a avut o relație tumultuoasă cu familia sa, inclusiv în perioadă în care locuia sub acoperișul lor.

Prezentatoarea TV și-a dorit să nu mai trăiască alături de părinții ei în perioada tinereții sale, așa că a plecat de acasă și s-a opus cu vehemență în fața acestora. La ani distanță, Eugen Cristea și fiica sa au continuat să aibă unul față de celălalt aceeași atitudine, bărbatul dând-o de gol la un moment dat pe fiica sa în legătura cu sarcina pe care a întrerupt-o la vârsta de 16 ani.

„O să vă explic eu. Ea, după ce a făcut acea întrerupere de sarcină, a plecat la Constanța. Noi nu am știut. Atunci încă nu avea 18 ani, avea cam 16 ani și 7-8 luni. În momentul în care a venit de la mare după trei zile, nici nu ne-a băgat în seamă, a intrat la ea în cameră și şi-a făcut bagajele. Nici nu ne-a spus că vrea să plece, a venit băiatul și ne-a spus: «Vedeți că Gabi pleacă!». În momentul în care a ieșit pe ușă, e foarte adevărat că i-am zis: «Băi, Gabi, îți bați joc de noi?» am împins-o, dar n-am lovit-o, n-am înjurat-o, n-am jignit-o.

N-a fost singura întrerupere de sarcină. Chiar părinții băiatului cu care era atunci ne-au spus: «Domne, eu vreau nepoți! Ea dacă face atâtea întreruperi de sarcină, eu nu o să mai am nepoți!» Asta e realitatea, asta ne-a spus, asta vă spun și eu. Pentru că eu dacă întârziam două zile și nu mai ajungeam acasă, nu știam nici de sarcina pe care a avut-o. Nici nu am avut timp să ne certăm, nici să vorbim cu ea. Nici cu mama ei nu am avut niciun fel de discuții, ba chiar s-a purtat urât cu ea. Eu bănuiesc, din câte am aflat, că ei îi este rușine cu familia sa”, declara tatăl Gabrielei Cristea la un moment dat.