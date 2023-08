"Am tot ce-mi doresc" Alexandru Ciucu a luat fetițele de la Alina Sorescu, după decizia instanței. Cum s-a fotografiat alături de micuțe, chiar de ziua lui

In articol:

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu s-au iubit timp de 12 ani, iar în urmă cu aproximativ un an și-au spus „adio”. În urma deciziei separării, cele care au avut cel mai mult de suferit au fost fetițele pe care le au împreună, căci au trecut printr-o perioadă mai grea, din cauza programului de vizită.

Alexandru Ciucu a avut fetele alături de ziua lui

Instanța a decis ca fetele să stea o săptămână la mamă și una la tată, însă în urmă cu câteva săptămâni această hotărâre a fost revocată. Totuși, designerul nu ratează nicio ocazie pentru a petrece timp alături de micuțe. Recent, fostul soț al Alinei Sorescu s-a bucurat de compania fetelor chiar de ziua lui, așa nu a stat pe gânduri și a imortalizat imediat momentul. Fotografia a făcut furori pe rețelele de socializare!

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu au petrecut 12 ani unul alături de celălalt, însă în urmă cu un an au decis să o ia pe drumuri separate. De atunci a început și "chinul" pentru cele două fetițe pe care le au împreună, căci, părinții având custodie comună, instanța a decis ca acestea să petreacă o săptămână la mamă și una la tată. Alina

nu a renunțat așa ușor și a luptat din răsputeri să schimbe programul de vizită, iar în urmă cu câteva săptămâni s-au văzut și rezultatele. Judecătorii i-au dat câștig de cauză, așa că cum fetele petrec mai mult timp cu mama lor și doar o zi pe săptămână la tatăl lor.

În ciuda situației, însă, Alexandru Ciucu este pe deplin implicat în creșterea micuțelor și nu pierde nicio ocazie de a le avea în preajmă. Chiar azi, de ziua lui, fetele l-au vizitat, lucru care l-a bucurat nespus: "De ziua mea am tot ce îmi doresc. La mulți ani sărbătoriților, de Sf. Alexandru!", a scris Alexandru Ciucu în mediul online, în dreptul unei fotografii cu fiicele sale.

Postare Facebook Alexandru Ciucu [Sursa foto: Facebook]

Divorțul, o cumpănă în viața Alinei Sorescu

Alina Sorescu a fost mereu mai retrasă și nu a vrut să își expună viața public. Artista a mărturisit că divorțul a fost cea mai mare cumpănă a vieții sale, însă chiar dacă ani la rând a părut că este bine, nu a fost așa.

Acesta a luptat din răsputeri ca totul să fie bine în viața ei, de dragul copiilor, dar destinul a avut alt plan pentru ea.

„Asta e prima cumpănă a vieții mele. Până acum, am avut un traseu destul de lin.(...) Da, așa păream. Desigur, acum sunt într-un punct culminant al unei situații care trena și trebuia rezolvată de mai mulți ani. Dar, dacă mă gândesc bine, îmi dă cu plus, pentru că acum se clarifică totul. Mulți ani am crezut în povestea cu prințesa și prințul pe cal alb, iar apariția fetițelor m-a determinat să sper că totul se va schimba în bine. Pentru ele încercam să lupt ca totul să fie bine”, a spus Alina Sorescu pentru OK!Magazine.