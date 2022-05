”Am tot încercat să am greutatea ideală”. Cum reușește Ioana Ginghină să se mențină în formă, fără a urma vreo dietă

In articol:

Ioana Ginghină, pe cât este de apreciată pentru talentul actoricesc de pe micul ecran, pe atât de urmărită este și în mediul online.

Actrița și-a format o adevărată comunitate pe conturile personale de socializare, acolo unde împărtășește totul cu cei care o plac.

Citeste si: Câți bani câștigă lunar Ioana Ginghină la teatru. Actrița a avut mari probleme cu banii: „O luasem razna de tot cu cumpărăturile”

Ioana Ginghină [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: De ce să pui bani în ghiveciul cu flori. Experții financiari recomandă tuturor acest truc- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Ioana Ginghină este mândră de felul în care arată la 44 de ani

Astfel că acum, în fața acestora, ajunsă la 44 de ani, mamă a unei adolescente, Ioana Ginghină a vorbit despre felul în care a ajuns să se accepte și să se iubească, chiar dacă nu se încadrează în toate tiparele lumii moderne.

Vedeta, deși afișează o imagine de zile mari, admiratorii felicitând-o pentru silueta sa, spune că ea nu mereu s-a văzut așa cum este privită de cei care o înconjoară.

Ioana Ginghină recunoaște că ani la rând a dus o adevărată luptă cu kilogramele, pe care ea le considera în plus. Astfel, după multe diete și chiar perioade de înfometare, fără a ajunge la rezultatul dorit, actrița a constat un lucru.

Acum vedeta spune că ceea ce o ajută să ducă o viață frumoasă, dar să se și simtă bine în pielea ei, fiind mândră de look-ul pe care-l afișează este stilul de zi cu zi pe care l-a adoptat.

Un stil de viață sănătos, mișcarea și mintea limpede au făcut-o pe vedetă să ajungă în punctul în care să își iubească atuurile, dar și micile imperfecțiuni, pe care ea spune că le are.

Citeste si: Ioana Ginghină și fiica sa, fotografie de pus în ramă: ”Eu aveam 19 ani, Rux 13”. Asemănarea dintre cele două este izbitoare

”De când mă știu am tot încercat să am greutatea ideală, mă rog greutatea pe care o credeam eu ideală. Țineam tot felul de cure de slăbire și mă înfometam, deși chiar nu era cazul. Acum am înțeles că doar cu o dietă sănătoasă constantă și adaptată vârstei și stilului meu de viață mă poate face să mă simt bine în pielea mea. Am mai înțeles că nu trebuie să am greutatea ideală ci doar o minte sănătoasă într-un corp sănătos și plin de energie. Așa că am învățat să mă iubesc așa cum sunt cu imperfecțiuni mai mici sau mai mari, chiar nu mai contează. Da, îmi place de mine. Sper că vă plac și vouă!”, a scris Ioana Ginghină, pe rețelele de socializare.