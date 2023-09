„Am trăit în teroare” Florin Salam dă cărțile pe față! Care este, de fapt, adevărul despre problemele care ar fi existat între el și clanurile interlope: „Eram foarte sensibil”

In articol:

Florin Salam este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de manele, însă, de-a lungul timpului, s-a tot vorbit despre problemele pe care el și mulți alți artiști le-ar fi avut cu interlopii. Salam a fost implicat în mai multe scandaluri cu mafioții, zvonindu-se la un moment dat că artistul ar fi fost chiar șantajat de unii dintre aceștia, motiv pentru care el și familia lui ar fi trăit ani buni cu teama de a păți ceva rău.

Citește și: Cine este Roxana Dobre, soția lui Florin Salam. Vezi care este povestea lor de dragoste

Invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată la Kanal D, Florin Salam a vorbit deschis despre aceste lucruri, dorind că clarifice situația. Ce s-a întâmplat, de fapt, între manelist și clanurile interlope?

Florin Salam, despre problemele cu interlopii

De când și-a început cariera muzicală și a devenit extrem de cunoscut, despre Florin Salam s-a spus că ar avea legături cu clanurile interlope și că unele dintre ele ar fi ajuns chiar să îl amenințe și să îi provoace mari probleme, șantajându-l și obligându-l să le cânte la evenimente, fără a-l plăti. În emisiunea prezentată de Denise Rifai, Florin Salam a dat cărțile pe față și a recunoscut că, într-adevăr, la un moment dat, a trăit cu teama față de unele persoane, însă, spune el, asta s-ar fi întâmplat din cauza faptului că, la acel moment, el era prea sensibil și se

speria ușor de vorbele care îi erau adresate. Totuși, artistul a mărturisit că, dacă pe vremea aceea ar fi fost la fel de încrezător în el ca în prezent, probabil că ar fi fost acum mult mai bogat.

Citeste si: Cât costă să iți cânte Florin Salam la nuntă sau botez. Câți bani cere pentru un singur eveniment- kanald.ro

Citeste si: Ce a făcut după ce s-a trezit din operație un bărbat care a primit o inimă de porc. Medicii au rămas mască- stirileprotv.ro

Citește și: De ce a murit Ștefania Stoian, prima soție a lui Florin Salam. Aceasta a lăsat în urma sa doar inimi îndurerate

Mai mult, cântărețul de manele a spus că, în prezent, problemele de care a avut parte cu oamenii respectivi nu i se mai par deloc atât de importante, căci nici nu se compară cu durerea provocată de pierderea celor mai dragi oameni ai sufletului său.

„La un moment dat credeam că da(n.red. trăia în teroare), cu ani în urmă. Pentru că am avut o fire foarte sensibilă. Probabil de aia și transmit melodiile alea pe care le cânt cu foc. Dar ce am pățit eu după aceea și cu fosta mea nevastă, care a murit și cu frate-miu, nu mi se mai par mie astea probleme, că țipă unul și că cere trei lei, doi lei. Eu am ajutat tot Bucureștiul. Nu dau nume, că n-are rost. Știu și ei, care se uită la mine acum, știu. Vedeți ce putere am să vorbesc acum? Dacă aș fi avut puterea asta acum 15 ani, eram cel mai bogat din partea artistică. Dar nu-mi pare rău, că o luam razna de la atâția bani. E mai bine așa, că stau cu picioarele pe pământ. Nu mă mai mirp nimic, așa că le-am trecut. Am trăit în teroare cândva, că eram foarte sensibil și oricine venea și spunea: ”Hău!”, țipa un pic mai tare, eu săracul de mine spuneam ”Da”. Și Dumnezeu îmi dădea atât de mult încât puteam să fac și ce spunea ”X” și să-mi rămână și mie ceva. Și ce crezi? Îmi rămânea bine, că făceam sprițuri d-alea șmechere rău de tot. Le-am trecut bine, ce să mai”, a povestit Florin Salam în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Citeste si: „Fiecare parte a răspuns la întrebările care au fost adresate de către procurorul de caz .” Dana Roba a plâns, după ce s-a întâlnit cu Daniel Balaciu în sala de judecată- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- O profesoară i-a rugat pe părinți să doneze banii de flori în scop caritabil: ”Am vrut să aduc o fărâmă de speranță în sufletul acestei mame”- stirilekanald.ro

Citeste si: Ana Odagiu și Conrad Mericoffer s-au căsătorit religios într-un cadru de poveste. Imagini spectaculoase de la fericitul eveniment- radioimpuls.ro

Citește și: Câți copii are Florin Salam. Vezi care din ei au moștenit talentul tatălui lor