"Am tras foarte mult de chestia asta" Nimeni nu știa ce se întâmplă între Tavi Clonda și Gabriela Cristea. Artistul a povestit în sfârșit prin ce au trecut: "Câte cupluri nu se despart după ce fac copii"

In articol:

Tavi Clonda și Gabriela Cristea formează unul dintre cele mai solide și longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 8 ani și împreună au 2 fetițe minunate, pe Iris și Victoria.

Tavi Clonda și Gabriela Cristea sunt foarte ocupați cu carierele și viața de familie, iar asta îi împiedică de multe ori să petreacă cât mai mult timp împreună.

Tavi Clonda a menținut scâneia aprinsă între el și Gabriela Cristea

Cu toate acestea, cei doi încearcă să mențină focul dragostei viu și fac astfel încât viața profesională să nu devină un impediment în relația lor.

În ziua de azi tot mai multe cupluri preferă să își spună adio decât să își rezolve situațiile neplăcute din relație. S-ar fi putut întâmpla și în cazul lui Tavi Clanda și a Gabrielei Cristea, din cauza timpului limitat în care reușesc să profite unul de prezența celuilalt, doar că artistul a știut cum să pună problema atunci când carierele și programul încărcat nu le mai permiteau să petreacă timp împreună.

Cei doi sunt foarte ocupați zilnic, având în vedere că au cariere, dar și o familie de întreținut. Gabriela Cristea este cea care se ocupă de afacerile familiei, insă este prezentă și în fiecare seară la emisiunea pe care o prezintă, iar Tavi Clonda este mereu în preajma fetițelor, însă încearcă să ajungă și la studio printre altele.

Citeste si: Slujba de Înviere 2023: La ce oră se ia Lumina Sfântă?- kanald.ro

Citeste si: Vestea din SUA pe care nimeni nu voia să o audă în acest moment. Vin vremuri grele- stirileprotv.ro

Astfel, pentru a nu pierde ceea ce au construit în ani de zile, Tavi Clonda a încercat să îi explice soției lui că foarte multe cupluri ajung la despărțire, mai ales atunci când apar copii și nu se mai pot bucura de timp intim împreună.

Astfel, cei doi au înțeles că, mai mult decât casele, mașinile și averea, un moment de iubire și câteva ore împreună cântăresc mult mai mult.

Citește și: Tavi Clonda a dat vestea cea mare: ”Sunt foarte entuziasmat!” Soțul Gabrielei Cristea nu ar fi vrut să facă totul public, dar nu a putut să păstreze secretul

Citește și: ”Poate o să am și băieței” Tavi Clonda, anunțul mult așteptat despre al treilea copil. Devine sau nu artistul tată pentru a treia oară?

„Ba nu, timp împreună am petrecut mereu cu Gabriela, pentru că ne-am făcut timp și am tras eu foarte mult de chestia asta. Când n-am tras eu, a tras ea și i-am explicat cam cum merg relațiile și câte cupluri nu se despart după ce fac copii. Au făcut tot ce vor multe cupluri, copii, case și după aia nu se mai bucură împreună de ele. I-am explicat foarte bine, știe și ea lucrul ăsta și a conștientizat că noi știm, dar uită, și atunci trebuie să ne aducă cineva aminte, din interior conștientizăm doar noi. Și atunci începem să găsim timp pentru noi, nu cât ne-am dori, dar acum, că au mai și crescut fetele și stau mai mult la mama, la Brașov, e ok!”, a mărturisit Tavi Clonda, pentru click.ro.

Citeste si: “Femeile adevărate o ard Sanda Marin!” Ce părere are Dana Budeanu despre femeile care nu gătesc de Sărbătorile Pascale- kfetele.ro

Citeste si: Joia Mare 2023. Ce nu este bine să faci?- stirilekanald.ro

Citeste si: Apar dezvăluiri teribile despre tânărul ucis în accident de Monica Odagiu. Șefii săi au chemat Ambulanța înainte cu o oră de tragedie pentru că i se făcuse rău la serviciu- radioimpuls.ro

Mai mult decât atât, Tavi Clonda precizează că lucrurile care i-au ținut împreună nu au fost în niciun caz cele materiale. Cei doi au reușit să contruiască o familie frumoasă, un cămin pentru cele două fetițe, iar răbdarea joacă un rol important în relația lor.

“În primul rând pasiunea și iubirea! Pasiunile comune, faptul că am construit împreună, faptul că ne înțelegem unul pe celălalt, faptul că uneori eu am mai multă răbdare ca ea, alteori poate are ea. Mie mi-a plăcut tot timpul să evoluez, să merg într-o singură echipă, să urci cât mai sus, e ca în sport”, a mai spus artistul.

Gabriela Cristea, Tavi Clonda și cele două fiice ale lor [Sursa foto: Instagram]