„Am trecut prin coșmar” Paula Seling a vorbit despre un episod greu din viața sa, care s-a petrecut recent: „Nu mi-a venit să cred că mi se poate întâmpla așa ceva”

Paula Seling se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, cântăreața a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas și o susțin în toate proiectele.

Recent, însă, vedeta a avut de suferit, din cauza faptului că i-a fost furat canalul de YouTube, care era premiat cu butonul de argint pentru cei peste

100.000 de abonați.

„Când lucrurile revin la normal, pot să vă mărturisesc prin ce am trecut în ultima săptămână: în noaptea dintre 16 și 17 octombrie, la ora 3.55 dimineața, mi-a fost furat canalul de YouTube, canal premiat cu butonul de argint pentru cei peste 100.000 de abonați adunați în comunitatea ce ascultă muzica mea.”, a povestit Paula Seling.

Cu toate acestea, într-un final, situația s-a rezolvat, iar Paula s-a liniștit, așa că a povestit pe îndelete cum s-a petrecut totul.

„M-am adresat inclusiv avocaților”

Paula Seling a trecut printr-un adevărat calvar până la soluționarea situației, asta pentru că respectivul canal de YouTube reprezenta munca sa pe parcursul celor 11 ani de activitate.

Artista a luat legătura cu toate persoanele care ar fi putut să o ajute și s-a adresat inclusiv avocaților săi, însă din fericire, într-un final, problema s-a rezolvat, iar Paulei nu îi vine să creadă nici acum că a trecut printr-o astfel de situație, mai ales că a respectat toate regulile.

„Hoții au luat canalul pentru a difuza materiale îndoielnice despre bitcoin și alte lucuri fără legătură cu ceea ce promovez eu și au scos accesul public la videourile mele.Munca de peste 11 ani părea pierdută, accesul la toți cei ce mă ascultă era redus la tăcere. Am trecut prin coșmar, am început să mă adresez tuturor oamenilor care puteau să mă ajute, printre care, bineînțeles, prietenul meu Cătălin Mărgărint, care a dus toate tratativele pentru recuperarea canalului, adresându-se reprezentanților youtube și reușind să reducă accesul hoților la videoclipuri pentru că aceștia să nu apuce să le șteargă. M-am adresat inclusiv avocaților care au înaintat documentația necesară în mod oficial. După atâta timp de incertitudine și de stres, azi s-a restaurat legătura cu voi. Îmi vine să plâng de bucurie, mai ales că agonia acestor zile a fost extrem de consumatoare. Nu mi-a venit să cred că mi se poate întâmpla așa ceva, mai ales că am respectat toate regulile și am încercat, mereu, să nu supăr pe nimeni. Azi pot, din nou, să vă ofer rodul muncii mele și să vă mulțumesc că îmi sunteți!” , a mai declarat Paula Seling.