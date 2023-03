"Am trecut prin crize și dureri teribile". Loredana Chivu face mărturisiri cutremurătoare, imediat după operația la rinichi. Cine i-a fost alături blondinei | EXCLUSIV

In articol:

Loredana Chivu a depășit cu bine momentul operației, în prezent aceasta fiind într-o stare foarte bună.

Primăvara se pare că nu a început tocmai corect pentru vedetă, însă sexy blondina este categoric pe drumul cel bun.

Recent, Loredana Chivu a suferit o operație la rinichi, intervenție menită să scoată o piatră care îi aducea probleme de sănătate. Frumoasa blondină a urmat un regim strict înainte de intervenție și vor mai urma câteva zile cu recomandări clare din partea medicilor. În prezent, Loredana Chiviu se simte bine și se bucură că a scăpat de probleme. Fosta asistentă TV este optimistă și sigură că își va reveni repede, urmând să ajungă în cea mai bună formă.

Cum se simte Loredana Chivu după operația la rinichi

Fosta asistentă TV a acordat un interviu în exclusivitate pentru WOWbiz.ro. Diva ne-a povestit cum se simte după intervenția chirurgicală, dar și ce recomandări i-a făcut medicul pe patul de spital.

"În momentul de față mă simt bine, am trecut printr-o anestezie generală. Am avut o problemă la rinichiul drept. Am avut o piatră care a plecat de la rinichi în uretră ca să fiu cât de explicită pot. Piatra avea aproape un centimetru și pentru asta a fost nevoie de o operație cu laser și de mai multe tratamente pe care le urmez.

Astăzi am scăpat de piatră și în continuare o să urmez indicațiile doctorului meu. Îmi iau tratamentul și voi face tot ce mi s-a recomandat mai departe.

Sunt în continuare la spital pentru că a fost o anestezie generală și nu ai cum să pleci în ziua în care ți s-a efectuat operația", a povestit Loredana Chivu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Loredana Chivu a povestit cum au început problemele

În urmă cu câteva săptămâni, frumoasa blondă a trecut prin adevărate clipe de coșmar. Durerile din zona abdomenului au determinat-o să ajungă de două ori la urgențe, până când medicii au decis că a venit momentul să facă operația.

"O să am de urmat un regim și am avut și înainte un regim de urmat. Totul s-a întâmplat așa foarte repede, acum două săptămâni m-am trecut cu niște crize și niște dureri teribile în zona abdomenului și a spatelui. Am chemat de două ori salvarea, după care am hotărât să vin la urgență la un spital privat de la noi și atunci mi s-a descoperit problema pe care o am.

Am stat internată cinci zile, am avut o sondă internă, adică rinichiul drept era foarte inflamat și a trebuit să îi dăm puțin timp. Am stat două săptămâni cu sonda, după care am revenit pentru operația de extragere a pietrei pe care am avut-o și mi s-a înlocuit sonda. Voi mai sta cu ea încă 10 zile, iar dacă totul este bine rinichiul meu o să fie iar sănătos", a mărturisit Loredana Chivu.

Cine i-a fost alături Loredanei Chivu în toată această perioadă

Familia a fost cel mai mare sprijin pentru Loredana Chivu în toată această perioadă. Blondina a avut parte și de susținerea bunelor sale prietene.

"În toată perioada aceasta foarte grea mi-a fost alături doar familia mea și câteva prietene. Cel mai mult familia mea", a mărturisit fosta asistentă TV.

Vedeta ne-a mărturisit că a fost o operație non-invazivă așa că este sigură că tot răul va merge spre bine.

"Este o operație non-invazivă, deci nu am tăieturi, cicatrici și așa mai departe. A fost făcută cât se poate de bine și am avut o perioadă foarte agitată din punct de vedere al sănătății, preț de câteva luni, dar eu caut soluții la problemele mele și am încredere în Dumnezeu așa că sunt sigură că totul o să fie bine", a mai adăugat Loredana Chivu, pentru WOWbiz.ro.

Loredana Chivu, optimistă după intervenția chirurgicală

Dacă multe persoane sunt sceptice după ce trec printr-un astfel de moment, ei bine nu este deloc cazul Loredanei Chivu. Frumoasa blondină ne-a mărturisit că este extrem de optimistă.

Știe că se va recupera rapid și mai ales se bucură că a reușit să scape de piatra de la rinichi. Vedeta este convinsă că totul va fi bine și mai ales că va ajunge la cea mai bună formă a ei în ceea ce privește sănătatea.

"Pentru mine, faptul că am avut această operație de extragere a pietrei respective înseamnă foarte mult. Abia așteptam ziua aceasta și de acum mă îndrept cu pași repezi spre cea mai bună variantă a mea și aici vorbesc de sănătate", a dezvăluit fosta asistentă TV, pentru WOWbiz.ro.

