"Am trecut prin multe greutăți și m-am lovit de uși închise, dar nu am renunțat!" Lorenna, regina muzicii de petrecere, mai sinceră ca niciodată! | EXCLUSIV

Lorenna este una dintre artiștii de aur ai României. Oriunde a mers ne-a reprezentat cu succes, fiind considerată una dintre cele mai bune plăcute din țara noastră. Mereu s-a ocupat cu voia bună și dispoziția ridicată a publicului, drept dovadă stând numeroasele apariții și succesul debordant pe care aceasta îl are.

Lorenna, totul despre drumul spre succes

Lorenna se bucură de un succes formidabil, având în spate o carieră de foarte mulți ani. Aceasta ne-a dezvăluit care este secretul pentru a fi atât de îndrăgit de public și cât de greu i-a fost să ajungă până aici.

"Am știut foarte bine, încă de mică, care va fi drumul meu în viață. Am muncit din greu pentru a-mi îndeplini visul și pe parcursul drumului meu am întâmpinat fel de fel de greutăți, dar în ciuda lor și a ușilor închise, nu am avut niciodată în gând să renunț la ceea ce iubesc să fac cel mai mult în această lume, adică muzica. M-am încăpățânat tot mai mult să îmi arăt mie în primul rând că dacă îmi doresc ceva cu adevărat și oricine ai fi, dacă lupți pentru țelul tău, reușești. Acesta ar fi secretul principal, munca asiduă, apoi seriozitatea, încrederea în tine, perseverența și pentru a fi mereu pe placul publicului, trebuie să fii aproape de el. Să iei pulsul, să simți în ce direcție bate inima fanilor tăi.", a declarat Lorenna, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Lorenna, un artist care își iubește publicul

Cel mai important lucru pentru Lorenna este publicul ei. Oamenii care o iubesc și susțin necondiționat sunt cei care se bucură de dedicațiile artistei.

Lorenna a spus cu drag cum decurge un concert de-ale sale și ce o bucură cel mai mult în meseria de artist.

"Eu cobor la propriu în mijlocul oamenilor, acolo mă simt cel mai bine și ce poate fi mai plăcut pentru un artist decât atunci când simte că publicul îl adoră sau momentul când îi scandează numele sau, în cazul meu, se întâmplă des să primesc la scenă, la spectacole, tigăi îmbrăcate în flori. Acestea sunt momentele noastre fericite, să simțim că publicul ne apreciază munca, când fanii mă opresc pe stradă și fac fotografii, eu cel puțin mă simt în al nouălea cer când mă oprește lumea să le dau autograf și în timp ce le scriu dedicația îmi spun că îmi apreciază munca, că mi-au urmărit emisiunile și mi-au vizionat și ascultat piesele. Ce poate fi mai frumos? E foarte important în viață să faci ceea ce îți place. Dacă la talent se adaugă și muncă și pasiune, atunci ai găsit cheia succesului, a prospețimii și a tinereții veșnice.", a mărturisit Lorenna, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.