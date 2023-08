„Am un bărbat deștept” Ioana Ginghină a dat cărțile pe față, după ce s-a spus că iubitul ei este gelos pe fostul ei soț. În ce relații au rămas, de fapt, actrița și tatăl fiicei ei

In articol:

Ioana Ginghină se pregătește să devină din nou mireasă. După divorțul de Alexandru Papadopol, cu care are o fiică, actrița și-a refăcut viața sentimentală alături de Cristi Pitulice. Cei doi se vor căsători luna viitoare, urmând să sărbătorească în cadrul unei petreceri restrânse, care va avea loc chiar în curtea casei lor.

În ultimul timp, în presă a apărut informația că actualul iubit al Ioanei Ginghină ar fi gelos pe fostul soț al acesteia, lucru care a deranjat-o foarte tare pe vedetă.

După nenumărate speculații care au apărut despre relația ei și a lui Cristi Pitulice, Ioana Ginghină nu s-a mai abținut și s-a hotărât să vorbească deschis despre lucrurile care se întâmplă între ei. Actrița și fostul ei soț, Alexandru Papadopol, au rămas în relații bune după divorț și au continuat să vorbească, însă doar pentru a lua decizii în privința fiicei lor, Ruxandra. Cât despre gelozia lui Cristi Pitulice, Ioana Ginghină a spus clar că această poveste nu este deloc adevărată, iar viitorul ei soț nici nu ar avea motive să fie deranjat, căci chiar el și Alexandru Papadopol păstrează legătura pentru a

discuta despre Ruxandra.

„A apărut prin ziare că Cristi a fost gelos. Nu a fost! A avut o discuție cu prăjiturile. A fost o super-discuție.(...) Cum să fie Cristi gelos pe Alexandru? Ei vorbesc despre cine trebuie să o ducă pe Ruxi la școală! Când eram doar cu Alexandru, eu duceam copilul la școală. Când a apărut Cristi, cred că de frică să nu o ducă prea mult, s-a băgat și Alexandru! Ei se înțeleg, cine o ia, cine o duce! Nu se pune problema de nicio gelozie! Chiar am un bărbat deștept! Orice poți să spui de Cristi, deștept este! A fost atunci o discuție sau nici măcar, iar adevărul este că am înțeles. Exact așa mi-a spus: “Dacă ar fi invers, ce ai zice?”. Am spus: “Nu ar fi OK, chiar nu m-aș simți bine!”. Gata, s-a terminat, nu mai este nicio problemă!”, a declarat Ioana Ginghină pentru Ego.ro.

Ioana Ginghină nu își invită fostul soț la nuntă [Sursa foto: Instagram]

Ioana Ginghină nu îl invită pe fostul ei soț la nuntă

Mai e doar o lună până la nunta Ioanei Ginghină, iar lista de invitați este încă deschisă. Întrebată dacă are de gând să-l cheme pe Alexandru Papadopol la fericitul eveniment din viața ei, actrița a oferit un răspuns negativ și foarte hotărât. Vedeta a mărturisit că ea și Alexandru păstrează legătura doar pentru a vorbi despre Ruxandra, iar prezența acestuia la nunta ei i-ar face pe Cristi Pitulice și pe părinții lui să se simtă prost.

„Nu am zis niciodată că l-aș chema pe Alexandru. Voi vedeți prea multe filme americane, părerea mea. Am văzut: “Ioana vrea să îl cheme, dar nu vrea iubitul!”. Nici nu am avut o discuție, nu se pune problema, n-aș face așa ceva. Ce crezi, că el mă invită? Am vorbit toată ziua azi, de copil. Dar cred că zice el: “Ești nebună?”. Îi zic că îl invit la ziua mea și zice: “Du-te mă, ai înnebunit? Ce e cu tine?”. Cred că vedeți prea multe filme americane, unde ei se înțeleg bine. Ne înțelegem, dar nu încât să îl invit la nunta mea. Eu nu m-aș relaxa, să știu că este și ăla, și ăla! Hai să îi invităm pe toți, să facem ca la emisiunea “Iartă-mă!” sau la “Din dragoste”. Cred că nimeni nu se simte bine! Părinții lui Cristi vin, se uită, zic: “Uite-l și pe fostul!”. Vreau să mă simt bine, la naiba!”, a mai spus Ioana Ginghină.