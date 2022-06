„Am văzut asta în gesturile lor”Ce a observat artista care a cântat la nunta lui Florin Salam și a Roxanei Dobre? Cum s-au comportat cei doi în seara cea mare?

In articol:

Florin Salam și-a refăcut viața în urmă cu opt ani alături de Roxana Dobre, după ce prima lui soție, Fănica, a murit fulgerător din cauza unor probleme foarte grave de sănătate. Inițial, cuplul voia să se căsătorească în 2020, la Dubai, într-o locație cu totul aparte, însă pandemia de coronavirus și moartea neașteptate a fratelui manelistului le-a cam pus bețe-n roate.

Astfel că, cu prima ocazie în care timpurile le-au permis, cei doi au ales să facă cununia religioasă. În urmă cu câteva zile, aceștia au ajuns și în fața altarului, iar acum sunt soț și soție „cu acte în regulă”.

A urmat apoi o petrecere de pomină, la care au cântat doar nume mari din industria muzicală, printre care și Adriana Antoni, una dintre cele mai cunoscute artiste de muzică de petrecere din România. Aceasta i-a analizat în detaliu pe cei doi soți și a dat verdictul!

Adriana Antoni: „Am văzut doi oameni care se iubesc cu adevărat”

Chiar dacă a fost ocupată să-i țină pe invitați pe ringul de dans, Adriana Antoni a avut ocazia să-i analizeze și pe cei doi proaspeți însurăței și imediat a dat verdictul. Ea a dezvăluit că se vede cu ochiul liber dragostea dintre Florin Salam și Roxana Dobre.

„Eu una am văzut doi oameni care se iubesc foarte mult. Am văzut asta în gesturile lor, mai ales atunci când le-am cântat despre iubire, când le-am cântat câteva melodii de dragoste. Am văzut de-a adevăratelea doi oameni care se iubesc. Aşa o atmosferă frumoasă a fost, într-o locaţie superbă şi de cât de grandioasă şi frumoasă a fost locaţie, pe atât de intimă şi frumoasa a fost atmosfera.

(...) Eu am fost inventată la nuntă, dar nu puteam să nu le cânt. Roxana mi-a spus: Vreau să îmi cânţi melodiile alea de dragoste, de iubire, pe care amândoi le îndrăgim. Eu ştiu deja ce îi place lui Florin din repertoriul meu şi Roxana a venit şi mi-a spus: După ce îmi cânţi câteva melodii de dragoste, vreau melodiile alea ale tale săltăreţe, de petrecere. Au venit cu toţii la dans, au dansat. I-am mai văzut de multe ori împreună, dar în această seară a fost ceva extraordinar", a declarat Adriana Antoni, la un post de televiziune.