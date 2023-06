”Am visat că muream” Ramonei Olaru nu i-a venit să creadă ce s-a întâmplat noaptea trecută! După ce s-a trezit, a avut parte de o experiență neașteptată: „Simțeam că mă arde”

In articol:

Ramona Olaru se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate asistente TV de la noi din țară, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

De asemenea, blondina este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu admiratorii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Citește și: Ramona Olaru, de mână cu fostul iubit! Nici nu a mai ținut cont de camerele de filmat: „Nu vrei să facem schimb de parteneri?”

Așa s-a întâmplat și recent, căci vedeta nu a ezitat niciun moment sa le spună urmăritorilor ei ce vis a avut noaptea trecută, explicându-le exact despre ce a fost vorba.

„Bună dimineața, oameni! Povești din viața Ramonei. Aseară am visat continuu că muream de sete, băi dar o sete, ceva incredibil. Apoi, visul era urmat de alt vis, cum că eu mă trezeam și beam apă, mă și vedeam acolo la mine în pat, cum mă dădeam jos, lângă noptieră, luam apa. Deși se întâmpla treaba asta, mie continuu îmi era extraordinar de sete. Și iar visul se repeta, până m-am trezit pe bune și mi-am dat seama și mi-am dat seama că eu, de fapt, până în momentul ăla nu mă trezisem deloc și nu băusem apă deloc. Mă trezisem extraordinar de deshidratată, astfel încât, uite cu ce m-am trezit pe buză. Măi, simțeam că mă arde, am simțit imediat când a ieșit chestia asta pe buză și abia în momentul ăla am băut apă”,

a povestit Ramona Olaru, pe pagina personală de Instagram.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Dinu Maxer a ajuns iar pe mâinile medicilor esteticieni! La ce intervenție a mai apelat, de data aceasta, fostul soț al Deei Maxer: „Aveam niște dorințe”- kanald.ro

Citeste si: „Era viața lor. Să i-o salveze Dumnezeu!”. O mamă și-a călcat din greșeală fetița de 7 ani cu mașina, în Argeș- stirileprotv.ro

Ramona Olaru își dorește să devină mamă

Ramona Olaru este o persoană extrem de sinceră, în special când vine vorba despre viața sa personală. În acest sens, nu de puține ori, de-a lungul aparițiilor sale, vedeta nu s-a sfiit să vorbească despre cea mai mare dorință a sa, aceea de a deveni mamă.

Citește și: „Dacă lași un clovn să-ți dirijeze viața, riști” Ramona Olaru, mesaj total neașteptat pe internet, după ce a făcut declarații despre noul iubit! Ce a dorit să știe toată lumea

Așa s-a întâmplat și în urmă cu câteva luni, atunci când a vorbit despre acest subiect, fără rețineri, în cadrul unui podcast difuzat pe YouTube.

Citeste si: „Va fi pusă la mijloc.” Unde a fost înmormântată soția marelui actor, Alexandru Arșinel, Marilena- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 15 iunie 2023. Este sărbătoare cu cruce neagră joi!- stirilekanald.ro

Citeste si: "Ni s-a spus sa nu ne bucuram prea mult!" Noi informatii despre starea de sanatate a Danei Roba- radioimpuls.ro

„Îmi lipsește un copil. Eu am chestia asta, dar sunt și pe manifestat acum, întâi îl manifest pe domnul, bărbatul ăla perfect, îl am în cap și el vine și noi doi facem fetița minunată. Până la finalul anului, să postați asta, să vedeți voi, se va îndeplini această manifestare cu bărbatul respectiv și cu fetiță cu tot, nu vine el cu ea, o producem noi, o să fie a noastră. Eu sunt singură de trei luni, nu am o relație. Mai sunt bărbați cu care mai vorbesc, care mă invită la cină, care îmi trimit flori, dar nu simt, momentan”, a declarat Ramona Olaru în podcastul lui Ameri Nasrin.

Ramona Olaru [Sursa foto: Instagram]