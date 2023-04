„Am zis să aflați prima oară de la noi” Smiley și Gina Pistol au făcut anunțul mult așteptat! S-a întâmplat totul la fel ca atunci când au dat vestea că vor deveni părinți pentru prima dată

In articol:

Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul autohton. Povestea lor de dragoste i-a luat prin surprindere pe mulți, căci la începutul relației au decis să păstreze secretul și să fie foarte discreți în ceea ce privește viața lor sentimentală.

După mult speculații și zvonuri, cei doi au recunoscut că se iubeau deja de mult timp, ba chiar că urmează să-și întemeieze o familie împreună. Prezentatoarea TV era deja însărcinată în al doilea trimestru când au anunțat că așteaptă un copil.

Apoi, a urmat întrebarea firească, care a zăcut pe buzele tuturor până acum: „Dacă se căsătoresc” și iată că un răspuns concert din partea lor a venit tocmai acum!

Smiley a anunțat că se însoară cu Gina Pistol! Când au luat, de fapt, această hotărâre?!

Citește și: Cu ce se ocupă Gina Pistol, după ce a renunțat la televiziune: „Nu-s genul de femeie casnică”. Fosta prezentatoare nu s-a bucurat prea mult de pauză

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Avertisment fără precedent din partea SUA! Lovitură pentru Kiev- stirileprotv.ro

În urmă cu doar puțin timp, Smiley și Gina Pistol au luat pe toată lumea prin surprindere cu ultimul vlog în care au apărut. Totul a decurs la fel ca în clipul în care au anunțat că vor deveni părinți pentru prima dată, astfel că mulți s-au gândit că aceștia mai așteaptă un copil, dar iată că nu a fost așa.

Artistul și prezentatoarea TV au dat vestea oficială despre căsătorie! Se pare că decizia a fost luată cu mult timp în urmă, mai exact cu un an și jumătate, însă Smiley și-a dat seama că Gina este aleasa inimii sale înainte

să-i pună marea întrebare.

Citește și: Smiley și Gina Pistol au urcat împreună pe scenă, iar acum și-au anunțat fanii că pregătesc o surpriză de proporții. Momentul celor doi a stârnit un val de reacții: "Rupe pe voce"

Citeste si: „Noi suntem familia lui.” Ce acuzații i-a adus Maria Tărchilă, sora lui Petrică Mîțu Stoian, lui Doru Gușman- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 27 aprilie 2023. Ce sărbătoare este azi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Camilla Parker a reusit să schimbe istoria! Soției regelui Charles al III-lea nu i se va mai spune "regina consoartă"- radioimpuls.ro

Smiley: Facem un anunț important din nou. Acum doi ani, trei ani, am stat tot aici în curte, pe banca asta și v-am anunțat că o să devenim părinți. Între timp am și devenit. Am zis să aflați prima oară de la noi, am primit întrebarea asta de mi s-a acrit de ea și am spus întotdeauna că o să vă anunț eu. Am zis că anunțul ăsta nu pot să-l fac singur și suntem împreună aici și vă anunțăm că am decis să ne căsătorim! Decizia am luat-o acum un an și jumătate. Cred că ne-am decis de mai mult timp, dar atunci am verbalizat-o.

Gina Pistol: Cu cât timp înainte ai luat decizia? Când ți-ai dat seama că eu sunt aleasa?

Smiley: Nu știu. Cred că de mult. Nu am conștientizat fix momentul ăsta, dar uite că suntem după 6 ani jumate de relație tot împreună.