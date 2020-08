In articol:

Amalia de la Chefi la Cuțite a trecut prin clipe grele după ce a fost snopită în bătaie pe stradă de un cuplu. Scena tulburătoare care s-a petrecut în Capitală chiar în fața restaurantului ei s-a întâmplat din cauza faptului că „prea se crede vedetă”, așa cum au declarat agresorii ei.

Citeste si: Amalia Bellantoni de la Chefi la Cutite a ajuns la IML! Avem imagini in exclusivitate! Ce spune despre bărbatul care a agresat-o! EXCLUSIV

Amalia de la Chefi la Cuțite, dezvăluiri cutremurătoare despre bătaia încasată pe stradă

Fosta concurentă de la Chefi la Cuțite a ajuns la spital, având mâna în ghips, iar ieri a făcut dezvăluiri cutremurătoare. Amalia spune că a mai primit aenințări în luna decembrie, dar cu toate acestea, se declară șocată de cele întâmplate.

Citeste si: EXCLUSIV! Amalia de la Chefi la cuțite, bătută cu bestialitate de doi indivizi! Sicilianca a ajuns de urgență la spital

Citeste si: Cele mai compromițătoare dezvăluiri despre Meghan și Harry. Cuplul e revoltat - evz.ro

"Este prima oară când mi se întâmplă aşa ceva. Am mai primit ameninţări în luna decembrie, când avea loc acest show (n.r. Chefi la cuţite), la care eu am participat. Dar ţin să menţionez că nu este prima oară când eu merg într-o televiziune, dar se pare că lumea evoluează în rău. Ceea ce este foarte urât este faptul că nu ai dreptul la apărare, pentru că tu eşti o femeie şi un bărbat îşi permite să te tragă de păr. Nu am crezut vreodată, credeţi-mă, că părul se poate smulge pe viu. Nici eu, până ieri, nu am considerat că cineva poate să smulgă altcuiva părul din cap. Eu am văzut doar în filmele de groază. Aceste lucruri îngrozitoare le-am trăit eu, pe pielea mea", a declarat Amalia pentru România TV.

Citeste si: Andreea Esca, facuta praf de Iulia Albu! "Parca e la o petrecere a sarmalelor!" - Vezi cine a fost BAU, dar si WOW!

După ce a fost bătută cu brutalitate de acel cuplu, în zonă s-au strâns și vecinii care au tăbărât peste ea. Amalia și-a pierdut cunoștința și a ajuns la spital în stare gravă.

Amalia a povestit că întregul scandal a început după ce s-a dus la pizerul care lucra la restaurantul ei și al soțului ei și i-a spus să vină mai repede la muncă.

„Era ora de prezentare. În momentul în care m-am dus acolo el era în ușă dezbrăcat până la brâu și în fața lui era o doamnă. Nu i-am văzut fața și i-am spus `scuză-mă, dar tu până la ora asta nu ai reușit să te îmbraci și să vii la muncă? Adică își bați joc de noi?`. Iar persoana aceasta zice `Dar ce, tu te crezi mare vedetă să faci chestia asta?`. Și în momentul acela am luat telefonul Este un obicei pe care îl am atunci când mă simt amenințată sau că pot fi în pericol, dar nu am avut timp pentru că în timp ce-l căutam mi s-a ridicat capul de către această persoană și am văzut din față cum vine un domn care m-a prins și el de aici, de deasupra capului și împreună au început să mă târască”, a povestit fosta concurentă de la Chefi la Cuțite.