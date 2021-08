Amalia Năstase, dezvăluiri incendiare din viața de cuplu. Ce spune vedeta despre căsnicia cu actualul soț? " Ne-am mai certat, dar..."

Amalia Năstase și soțul ei, Răzvan Vasilescu [Sursa foto: Instagram] 21:55, aug 10, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Amalia Năstase trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Răzvan Vasilescu, bărbatul în brațele căruia și-a găsit liniștea după divorțul de marele tenismen, Ilie Năstase. Recent, într-un interviu acordat Cancan.ro, aceasta a "dat din casă" și a povestit cum a fost cerută în căsătorie de partenerul ei, într-un mod inedit, dar și cum decurge mariajul în prezent.

Amalia Năstase, căsătorie surpriză în Las Vegas

Amalia a mărturisit că a trăit momente unice alături de actualul ei soț, însă de departe cel mai frumos a fost cel al cererii în căsătorie.

Răzvan a pus la punct chiar și cele mai mici detalii, căci a ales să îi facă o surpriză de proporții partenerei sale și, după ce i-a cerut mâna, a pregătit o căsătorie fulger în Vegas, unde a apelat la ajutorul lui "Elvis Presley", pentru a-i cununa: "Nu aveam niciun plan, era surpriză. Răzvan mi-a făcut surpriză cu fetele și m-a cerut în seara aia. Nu mi-a dat nimic de înțeles. Am mers la Vegas cu fetele, Răzvan a închiriat un costum și eu mi-am luat din mall o rochie albă și am avut un buchet de flori din plastic. Și ne-a căsătorit Elvis. Apoi, am făcut în România o ceremonie religioasă, dar doar cu familia.", a povestit fosta soție a lui Ilie Năstase, pentru sursa citată.

De asemenea, Amalia a declarat că acest eveniment neașteptat a venit cu o bucurie imensă, chiar dacă ea și soțul ei se considerau deja o familie, astfel că actele nu au schimbat nimic în relația de cuplu: "Toma se născuse și nu avea ce să se schimbe între noi, dar aveam nevoie de acte pentru că voiam să fim soț și soție. Pentru noi e chiar simbolic. Cred foarte mult că dacă poți să te căsătorești e bine să te căsătorești.", a mai spus vedeta, pentru aceeași sursă.

Amalia Năstase și Răzvan Vasilescu, alături de fiicele vedetei, la cununia din Vegas[Sursa foto: Instagram]

Amalia Năstase, despre certurile care intervin în mariaj

Amalia Năstase a dezvăluit că în mariajul ei, ca în orice altă căsătorie, nu este totul numai lapte și miere.

Cu toate acestea, vedeta spune că certurile dintre ea și Răzvan nu pleacă niciodată de la problemele legate de dragoste, pentru că ambii se iubesc la fel de mult: "Ne-am mai certat, dar ne-am certat știind că o să ne împăcăm, fără să ne despărțim. Nu mai avem 18 ani să ne certăm și să stăm supărați unul pe celălalt. Noi n-avem probleme cu dragostea, altele sunt problemele din cauza cărora ne certăm, dar nu din cauza dragostei. Din fericire, n-avem probleme cu dragostea. Mie atunci mi se pare cel mai nasol, când te cerți că unul iubește mai puțin.", a încheiat Amalia Năstase, pentru Cancan.ro.

Amalia și Răzvan sunt căsătoriți de cinci ani și au împreună și un băiețel, pe nume Toma.