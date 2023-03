Amalia Ursu și Vasilică Ceterașu au avut parte de un șoc în sala de nașteri: „Cum adică, nu știți? Nu m-am așteptat!”Cei doi sunt părinți de băieți gemeni, deși așteptau fetițe

In articol:

Amalia Ursu și Vasilică Ceterașu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, fiind unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au cunoscut în 2001 la o nuntă, însă s-au căsătorit abia în anul 2016.

Împreună au o fetiță, pe nume Selena, în vârstă de aproape 7 ani, iar recent au devenit părinți de gemeni.

Amalia Ursu și Vasilică Ceterașu au aflat în vara anului trecut că vor deveni părinți pentru a doua oară. Cei doi au știut până în ultimul moment că se vor avea două fetițe, însă în sala de naștere au trăit șocul vieții.

Amalia Ursu și Vasilică Ceterași sunt părinți de băieți gemeni

Vestea sarcinii a șocat-o atât pe Amalia Ursu, cât și pe soțul ei, Vasilică Ceterașu, întrucât la momentul respectiv nu se așteptau să fie părinți pentru a doua oară. Cei doi au mai avut parte totuși de o surpriză și în sala de nașteri, când au aflat că au devenit părinți de băieți gemeni. Cuplul s-a pregătit timp de 9 luni de venirea a două fetițe, motiv pentru care au cumpărat toate lucrurile roz.

Artista a născut prin cezariană, înainte cu 4 zile de termen. Cei doi sunt fericiți și acum se gândesc la alte nume, acum pentru băieți.

Citește și: „Era să fac avort spontan”. Soția lui Vasilică Ceterașu se confruntă cu o sarcină problematică. Amalia Ursu este gravidă cu gemeni

Citește și: Cântăreț celebru de muzică populară, prins de nevastă pe Tinder! Bărbatul, dat de gol în direct: ”Am crezut că e un fel de Instagram”

” După ce a născut am întrebat doctorii ce sunt… și ei erau mirați, cum adică, nu știți? Ai doi băieți, unul de 2,4 kg și unul de 2,75 kg. Am rămas șocat, am întrebat: sigur nu sunt fete?! E bună treaba, ne așteptam la fete. (…).

Am ales nume de fetițe, n-am apucat sa vorbesc cu ea după ce a născut, aștept ziua de mâine sa vedem ce nume le punem, ea le alege. La fată am pus eu, la băieți pune ea”, a dezvăluit Vasilică Ceterașu, pentru Star Popular.

Cum a reacționat fiica artiștilor, Selena, când a aflat că va avea doi frățiori

Selena nu a fost încântată când a primit vestea sarcinii de la părinții săi. Cu toate acestea, când a aflat că este vorba despre doi băieți, aceasta a răsuflat liniștită, întrucât va rămâne singura „prințesă” din casă, după cum spune chiar tatăl ei.

” Sunt doi șoricei, mi-a zis Selena! Sunt băieței, nu șoricei! Da, dar arată ca doi șoricei așa. Se bucură ca sunt băieței să rămână ea prințesa familiei. Să vezi cum ii pun la punct, să asculte și să doarmă, mi-a mai spus Selena”, a mai declarat Vasilica Ceterasu.

Amalia Ursu și Vasilica Ceterașu [Sursa foto: Instagram]