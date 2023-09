„Amândoi ne dorim” Anunțul pe care l-a făcut Deea Maxer, după 5 luni de relație cu Robert Drilea! Amorezii au deja planurile făcute

In articol:

Deea Maxer și Robert Drilea trăiesc clipe minunate împreună, iar dragostea lor este mai mare pe zi ce trece.

Deși au trecut doar 5 luni de când au oficializat relația, cei doi îndrăgostiți au planuri mărețe pentru viitor.

Chiar în cadrul unui interviu, frumoasa brunetă a fost mai sinceră ca niciodată și a făcut dezvăluiri la care nimeni nu se aștepta. Iată ce a spus despre căsătoria cu partenerul ei de viață!

Deea Maxer și Robert Drilea, pregătiți de nuntă?

Deea Maxer și Robert Drilea se iubesc mai mult ca oricând, iar acest lucru se poate vedea cu ochiul liber. Cei doi își petrec majoritatea timpului împreună și se gândesc deja la viitor.

Chiar dacă relația lor a fost oficializată în urmă cu doar 5 luni, lucrurile sunt foarte serioase între ei. Astfel că deja au fost în vacanțe împreună și nu au ezitat nicio secundă să își declare sentimentele unul pentru celălalt în fața tuturor.

Ei bine, recent, fosta soție a lui Dinu Maxer a oferit un interviu, unde a făcut dezvăluiri inedite despre povestea de dragoste cu iubitul ei.

Aceasta a fost întrebată dacă se gândesc deja la căsătorie, însă a spus cu sinceritate că încă este devreme să poată declara acest detaliu public.

Cu toate acestea, ea a recunoscut că își fac planuri împreună, mai ales că ambii își doresc ca lucrurile să fie serioase între ei, ci nu doar ceva trecător.

„Este devreme să vorbim despre detalii de genul acesta în mod public, însă ca orice cuplu care se dedică relației, ca orice parteneri care își doresc un viitor împreună, iar amândoi ne dorim relații serioase, da, am vorbit despre multe legate de viitorul nostru, dar să vedem. Lăsăm timpul să decidă, avem abia cinci luni împreună, așa că este mult prea devreme să vorbim despre lucruri ca și o căsătorie”, a mărturisit Deea Maxer, pentru spynews.ro .

Ce spune Deea Maxer despre următoarea vacanță alături de iubitul ei: „Va fi în patru”

Vara aceasta, Deea Maxer și Robert Drilea s-au distrat pe cinste în vacanțele de pe meleagurile străine. Cei doi au avut parte de momente unice împreună în escapadele din Grecia și Dubai, iar alături de copiii brunetei au mers să viziteze locuri frumoase din România.

Se pare că pentru moment, ei se opresc aici cu relaxarea, precizând că trebuie să se focuseze pe muncă toamna aceasta. Însă, fosta soție a lui Dinu Maxer mărturisește că următoarea plecare va fi în 4, alături de cele două minuni din viața sa, Andreas și Maysa.

„Nu ne-am plănuit încă o altă vacanță pentru că atunci când te întorci din vacanță te apuci de muncă, nicidecum să plănuiești o altă vacanță. Anul acesta ne-am plănuit două concedii și le-am bifat deja, am mers în Grecia, apoi am mers cu copiii în țară, iar acum am plecat în Dubai și Abu Dhabi. În această toamnă vrem să muncim, să ne umplem la loc portofelele și cu siguranță următoarea vacanță va fi în 4 și vrem să plecăm cu copiii undeva”, a mai spus Deea Maxer, pentru aceeași sursă citată mai sus.

