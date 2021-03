Amanta unui celebru fotbalist de la FCSB, bătută de soția acestuia chiar în baia Arenei Naționale! „S-a răzbunat prin această agresiune fizică”

In articol:

Momente de coșmar în baia doamnelor de pe Arena Națională, chiar în timpul unui meci. Soția fotbalistului Ovidiu Popescu, titular în victoria naționalei cu Macedonia de Nord, care s-a terminat cu scorul de 3-2 în favoarea României, a prins-o pe amanta soțului ei și i-a dat o lecție pe care singur nu o va uita toată viața!

Ovidiu Popescu

Amanta lui Ovidiu Popescu, agresată de soția fotbalistului

Scena a avut loc în 2017, în pauza meciului din grupele UEFA Europa League dintre FCSB și Hapeol Beer Sheva. Alina și Gabriela, soțiile lui Ovidiu Popescu și Mihai Pintilii au intrat în baia Arenei Naționale peste Ana Hulului și i-au dat o mamă de bătaie greu de uitat, pe motiv că aceasta ar avea o relație cu mijlocașul FCSB, Ovidiu Popescu. Ce a urmat este parcă desprins din filmele cu lupte!

„Am fost agresată de soția unuia dintre fotbaliștii de la FCSB, mai exact de soția lui Ovidiu Popescu, Alina. Am avut o aventură cu el, iar ea s-a răzbunat prin această agresiune fizică. M-a prins la baie, m-a luat prin surprindere, m-a tras de păr. Mi-am rupt unghiile în toată nebunia aia, mi-a dat cu pumnul în față, mi-a spart buza, la cap am lovituri și am mers la spital”, a declarat Ana Hulului la acea vreme.

Ana Hulului

Ana Hulului, amanta fotbalistului, s-a ales cu un traumatism cranio-facial

Se pare că femeile s-au întâlnit întâmplător în baia stadionului, iar cea care a pornit scandalul a fost a fost Alina Popescu, care a avut un ajutor de nădejde, pe soția lui Mihai Pintilii. În urma altercației, Ana Hulului s-a ales cu un traumatism cranio-facial, dar și cu mai multe unghii smulse de la mâini.

„Cât de mult am așteptat clipa asta, ca să te bat”, i-ar fi spus Alina Popescu Gabrielei Pintilii, după ce au bătut-o pe amantă.

Ana Hulului s-a dus direct la Spitalul Floreasca, unde a primit un certificat medical și a îngrijiri de specialitate. Tânăra a intrat în atenția publică după acest incident.