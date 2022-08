Amarah, femeia trans celebră pe TikTok, viață grea din cauza orientării de gen! Mărturii dureroase: "Am fost bătută pe strada din cauză că sunt trans"

In articol:

Amarah este cunoscută pe Tik-Tok și strânge mii de like-uri și vizualizări la live-urile pe care le face. Totuși, nu multă lume îi cunoaște adevărata poveste și curajul de care a dat dovadă. Jurnaliștii WOWbiz.ro

au discutat cu ea și au aflat, în exclusivitate, motivele pentru care a ales să își facă schimbarea de sex, dar și care au fost cele mai grele momente din proces și cine i-a fost, necondiționat, alături.

Înainte să fie o brunetă sexy din mediul online, Amarah a fost un tânăr care nu se regăsea în pielea lui. În perioada pubertății a realizat că nu se află „în corpul potrivit”, iar atunci a știut că trebuie să facă o schimbare. Cea care i-a fost mama ei, restul membrilor familiei neînțelegându-i transexualismul.

Amarah:" Mamei mele îi este rușine cu mine"

Amarah este foarte asumată și sinceră când vine vorba despre alegerea pe care a făcut-o și anume să devină femeie. În emisiunea În Oglindă, vedeta TikTok-ului a recunoscut că cea pe care o iubește cel mai mult, deși nu îi spune, știe că îi este rușine de ceea ce a devenit.

Citeste si: Cât timp se poate păstra ciorba la frigider. Ce greșeală fac gospodinele- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

"Știu că mamei mele îi este rușine cu mine. Cred că orice mamă care e mamă de copil trans care puțin stânjenirea aia, pentru că la mine se vede că sunt femeie trans. Nu am avut situația financiară ca să pot să îmi permit să îmi fac tranziția. Mama nu e stânjenită la modul că m-a dat la o parte, ci de situație. Mama mea încă nu realizează că eu sunt foarte virală pe internet și că sunt multe persoane care mă susțin. Încă o procesează.", a declarat Amarah.

Amarah, victima bullyingului din cauză că e trans

Deși și-a îndeplinit visul, să devină femeie, cei din jur nu i-au dat pace. Amarah a povestit cu lacrimi în ochi câte a trebuit să îndure doar pentru că și-a schimbat orientarea de gen. Din cauza tuturor problemelor, a decis să se mute în altă țară.

"Am vrut să mă sinucid de foarte multe ori. Am știut că sunt femeie trans și că viața mea așa va fi de acum încolo. Încă mă confrunt cu bullyingul social.(...) Am fost bătută pe stradă din cauză că sunt trans. S-a întâmplat acum 4 ani de zile. Eram efectiv pe stradă în Timișoara și au venit pur și simplu niște tipi la mine și mi-au spus să întreținem relații intime. Apoi m-au numit bulangiu, gay, poponar. Așa i-am spus mamei mele și m-a ajutat să plec din țară.", a mărturisit Amarah, în emisiunea lui Mihai Ghiță.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!