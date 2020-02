Amazonienii te invata cum sa fii un seller de succes pe Amazon.com!

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca intr-un timp destul de scurt, comertul electronic a devenit parte importanta din viata noastra. Desi in Romania a fost implementat mai tarziu si a fost primit cu oarecare reticenta din partea consumatorilor, in ziua de astazi a devenit o obisnuinta pentru majoritatea oamenilor sa comande aproape orice online. Intr-o epoca in care fiecare persoana ar face orice pentru cateva minute libere, comenzile online sunt ca o ,gura de aer proaspat”.

Probabil comanzi si tu destul de des diferite produse, atat din magazine online autohtone, dar si din strainatate. Iti place acest concept de magazin virtual si mai mult ca sigur te-ai gandit de cateva ori ce se ascunde in spatele unui astfel de model de business. Sa fie doar norocul antreprenorilor? Faptul ca s-au adaptat rapid unei piete ce se schimba pe zi ce trece sau este doar experienta a zeci de ani de munca?

Ai fi surprins sa afli ca multe dintre magazinele online sunt manageriate ( administrate) de persoane tinere si foarte tinere, care au avut curajul de a-si urma visul. La polul opus sunt si persoane de peste 50 de ani care s-au adaptat inovatiilor si optiunilor pe care le ofera online-ul. Niciodata nu este prea tarziu sa iti pui in valoare ideile si sa lupti pentru a ajunge printre cei mai buni (daca nu chiar cel mai bun).

Daca iti doresti sa faci marele pas si sa devii un seller online, cel mai simplu este sa aderi la platforma Amazon.com (cel mai mare magazin online din lume). Multi antreprenori de succes au inceput vanzand produse pe aceasta platforma, asa ca reprezinta un bun punct de plecare pentru oricine. Sute de mii de comenzi sunt plasate zilnic pe Amazon, locul unde poti gasi (aproape) orice iti imaginezi.

Amazonienii te invata totul despre platforma Amazon

La prima vedere, poate fi un business destul de usor de gestionat, insa ca in orice domeniu este nevoie sa inveti de la cei mai buni. De aceea, iti recomandam sa urmezi un curs Amazon, sustinut de antreprenori care deja stiu toate tainele acestei platforme, si anume cursul Amazonienii StepUP.

Amazonienii iti ofera sansa de a face parte din comunitatea sellerilor online de top!

Probabil vei fi putin sceptic: de ce ar vrea cineva sa iti prezinte reteta succesului? Raspunsul este simplu: un antreprenor de succes nu are o atitudine ,,egoista”, mai ales cand este vorba despre o platforma uriasa ca Amazon, unde oricine are loc. Fondatorii comunitatii Amazonienii isi doresc sa ajute si alti oameni sa isi urmeze visul de a deveni independenti financiar si de a lucra doar pentru ei. Pe scurt, poti ajunge sa ai succes cumparand produse din China pe care sa le vinzi pe piata din SUA.

In cadrul cursului Amazon Setup (StepUP) organizat de Amazonienii, vei invata tot ce trebuie sa stii despre cum functioneaza platforma, strategii de vanzare, despre cum te poti adapta rapid schimbarilor ce apar la anumite intervale si din cauza carora multi antreprenori renunta, si multe altele. In plus, vei face parte dintr-o comunitate ai carei membri isi doresc sa creasca permanent, ajutandu-se intre ei. Vei invata ca doar alaturi de oamenii potriviti vei reusi sa ai succes din toate punctele de vedere. Faptul ca vei face parte din aceasta comunitate te va asigura ca poti afla raspunsul la orice intrebare sau ca vei primi ajutor de la oameni care deja s-au confruntat cu problema ta. Iar acest lucru este de nepretuit.

Asadar, daca iti doresti sa ai succes, tot ce trebuie sa faci este sa te inscrii la cel mai bun curs Amazon din Romania, sustinut de Alex Huditan, Vlad Dragomir si Edward Ilinca, fondatori ai comunitatii Amazonienii si autori ai cursului StepUP.