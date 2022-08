Ambulanța a ajuns de urgență acasă la Marina Almășan! Ce se întâmplă în aceste momente cu fosta soție a lui Victor Socaciu

In articol:

Marina Almășan a fost nevoită să apeleze la ajutorul medicilor. Cunoscuta prezentatoare TV a chemat ambulanța acasă, după ce a fost depistată pozitiv cu COVID-19.

Marina Almășan: "Sunt și vaccinată. M-a durut capul foarte tare vreo două zile, plus o stare de moleșeală"

Marina Almășan s-a simțit destul de slăbită în ultimele zile și a acuzat dureri puternice de cap. Dacă inițial a pus totul pe seama oboselii și temperaturilor ridicate, ulterior prezentatoarea TV a decis să-și facă un test COVID-19 și a aflat, astfel, că s-a infectat cu coronoravirus. Deși nu are o formă gravă, vedeta susține că a fost nevoită să cheme ambulanța, pentru că starea ei de sănătate nu a fost tocmai bună: "Am făcut Covid, nu știu de unde l-am luat. De vreo trei zile stau acasă. Am fost la un eveniment în memoriam Lucian Avramescu, o lansare post-mortem, a fost lume multă și probabil de acolo. E mai ușor decât prima oară, dar e Covid.

Marina Almășan [Sursa foto: Facebook]

N-am avut o stare prea bună, am chemat și ambulanța. Sunt și vaccinată. M-a durut capul foarte tare vreo două zile, plus o stare de moleșeală, pe care am pus-o pe seama căldurii. Apoi mi-am făcut singură un test rapid și a ieșit pozitiv. A luat și regizoarea emisiunii mele, care și a ea fost la eveniment.", a declarat Marina Almășan, pentru playtech.ro.

Marina Almășan [Sursa foto: Facebook]

Marina Almășan, nevoită să-și anuleze călătoria în Egipt

Marina Almășan a fost nevoită să intre în carantină și să își anuleze toate planurile, după ce s-a infectat cu COVID-19. Prezentatoarea a mărturisit că trebuia să plece în Egipt, de unde avea să transmită mai multe corespondențe, dar situația în care se află i-a pus bețe-n roate.

A găsit, însă, o soluție, căci l-a rugat pe nepotul ei să o înlocuiască: "Am fost diagnosticată cu o zi înainte de a pleca în Egipt. Aveam o colaborare cu o agenție, care m-a invitat să merg pentru o săptămână să fac corespondențe de acolo. Am renunțat și s-a dus în locul meu nepotul, fiul fratelui meu, care e adolescent și face el corespondențe de acolo. În întreaga mea carieră, de 32 de ani de televiziune, am avut doar două concedii medicale, ambele din cauza Covidului.", a mai spus Marina Almășan, pentru sursa citată.