Filmările America Express 2023 s-au încheiat de ceva timp, lucru ce îi face pe fanii emisiunii să se întrebe când va fi difuzat reality show-ul. Nouă echipe de concurenți au început expediția pe Drumul Soarelui, parcurgând mii de kilometri prin Columbia, Ecuador și Argentina.

După un interval de două luni pline de filmări și aventuri, atât cei 18 concurenți cât și echipa de producție s-au întors în România, însă telespectatorii vor mai avea de așteptat până vor putea urmări cel mai nou sezon.

Precum și în sezoanele precedente, prezentatoarea America Express 2023 va fi Irina Fodor, după ce în primele sezoane la cârma emisiunii a fost Gina Pistol.

Aceste două luni petrecute pe continentul american au reprezentat o provocare nu doar pentru concurenți, ci și pentru Irina.

Prezentatoarea a strâns în total un an de absență față de familia sa, după cum a dezvăluit Răzvan Fodor în momentul în care a însoțit-o la aeroport înainte de plecarea sa pentru filmări.

„În dimineața asta, mi-am dus franțuzoaica la aeroport și mă mai duc să o iau peste două luni, după ce se termină America Express, sezonul 6. Una peste alta, făceam un calcul și s-au strâns ceva zile de călătorii și proiecte, și la mine, și la ea: 6 luni de Asia&America Express la ea, 2 luni de Asia Express la mine, încă 2 luni de Chefi fără Limite la ea, așadar, adunat, avem un an de zile în care am fost departe unul de altul, în colțuri diferite de lume.

Partea bună este că ne iubim meseria, că proiectele astea sunt spectaculoase, pline de experiențe și amintiri greu de obținut altfel, dar… tot mi-e dor de ea. Țuca, ai grijă de tine, te aștept acasă! Baftă concurenților de anul acesta, cea mai bună echipă să câștige! Vă așteptăm cu povești noi din America de Sud!”, a scris Răzvan Fodor pe Instagram

America Express 2023. Cine formează cele 9 echipe de la America Express, sezonul 6 [Sursa foto: Antena 1]

Romică Țociu și fiul său, Cătălin Țociu

Actorul Romică Țociu se pregătește să pornească în aventura „America Express” alături de fiul său, Cătălin, care are 25 de ani.

În contrast cu sora sa, care își dorește o carieră în actorie și urmează să-și calce pe urmele tatălui său, fiul lui Romică a dezvoltat o pasiune pentru gastronomie.

„Până acum nu am găsit curajul necesar, dar de data asta cred că și traseul a trezit în mine niște chestii interesante. Columbia, Ecuador, Argentina, mi se pare extraordinar faptul că le poți vedea dintr-o altă perspectivă, nu ca un simplu turist, e ceva unic!

În plus, fiul meu, Cătălin, a zis că ăsta e visul lui, că și dorește foarte mult să fie acolo. Așa că, dacă e vorba de adrenalină, de a ne implica, am zis că e locul nostru! Energia și tinerețea lui, are 28 de ani, o să își spună cuvântul.

Cred că la început eu voi fi locomotiva, după care voi deveni și eu vagonul. Așteptările mele sunt foarte mari, numai să nu mă pună să înot, că am o frică de apă”, a declarat Romică Țociu.

America Express 2023. Cine formează cele 9 echipe de la America Express, sezonul 6 [Sursa foto: Instagram]

Cleopatra Stratan şi Edward Sanda

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au decis să participe împreună în competiția America Express, sezonul 6. Cuplul, căsătorit în luna august a anului 2021, a dovedit că este strâns legat și încrezător în abilitățile lor comune.

Pe parcursul cursei, vor trebui să facă față numeroaselor provocări și evenimente neașteptate, ceea ce îi va plasa în situații complexe ce necesită abilități bine dezvoltate de gestionare.

În copilărie, Cleopatra Stratan a avut o întâlnire cu destinul atunci când l-a cunoscut pentru prima dată pe Edward Sanda. Într-un interviu, tânăra artistă a dezvăluit că avea numai 11 ani în momentul acela.

Povestea lor a cunoscut o nouă etapă în anul 2018, când s-au reîntâlnit, iar în urma acestei întâlniri, sentimentele au început să înflorească. Cu toate acestea, Cleopatra nu avea nicio așteptare că relația lor ar putea evolua întrucât, la momentul respectiv, Edward era implicat într-o altă relație de iubire.

„Am ales să plecăm la America Express din cel mai simplu motiv: ne plac provocările și simțim nevoia de a căpăta noi experiențe!

Avem așteptări mari, inevitabile, însă ne-am propus din start să ne bucurăm din plin de tot ce ne va oferi cursa America Express”, a declarat cântăreața, foarte nerăbdătoare de experiența America Express 2023.

America Express 2023. Cine formează cele 9 echipe de la America Express, sezonul 6 [Sursa foto: Instagram]

Alexia și Aris Eram

O echipă neașteptată și captivantă de concurenți în competiția America Express 2023 este reprezentată de copiii Andreei Esca. Alexia Eram, în vârstă de 22 de ani, este o influenceriță cunoscută de publicul larg, în timp ce fratele ei, Aris Eram, în vârstă de 19 ani, urmează studiile la Barcelona.

Alexia are cunoștințe din culisele emisiunii, întrucât iubitul ei, cântărețul Mario Fresh, a participat anterior la "Asia Express – Drumul comorilor", în sezonul difuzat în 2020, formând echipă cu Alex Velea.

„Am acceptat invitația de a pleca în America Express pentru că ne place foarte mult acest format tv în care îți sunt testate limitele într-un fel special.

Pe de altă parte, cred că nici în momentul de față nu știm în ce ne-am băgat, dar suntem siguri, și eu și fratele meu, că poate fi una dintre cele mai interesante experiențe ale vieții. Și dacă nu la 20 de ani, când?!

Ne dorim să ne bucurăm de fiecare moment, să-l trăim la maximum, să învațăm cât mai multe, să descoperim locuri, oameni și obiceiuri, și să rămânem cu amintiri frumoase. Chiar și faptul că voi fi cu fratele meu, 24 de ore din 24, este ceva nou. Cine petrece non stop atâta timp cu un frate la vârsta asta?”, a mărturisit Alexia Eram.

America Express 2023. Cine formează cele 9 echipe de la America Express, sezonul 6 [Sursa foto: Facebook]

Giulia și Vlad Huidu

De-a lungul vremii, legătura dintre Giulia și Vlad Huidu a traversat perioade de suișuri și coborâșuri semnificative. La un moment dat, chiar s-a pus în discuție posibilitatea unui divorț.

Cu toate acestea, cei doi au reușit să depășească provocările și să construiască o familie frumoasă alături de cei doi copii ai lor, Antonia și Mika. Eforturile lor de a face față dificultăților au întărit relația și au creat o bază solidă pentru viitor.

Fără îndoială, participarea lor la competiția America Express 2023 va aduce noi teste și încercări, punând din nou la încercare legătura dintre cântăreață și fratele lui Șerban Huidu.

„Pentru noi, America Express este poate aventura vieții. Ne așteptăm să fie pe cât de frumos pe atât de greu, însă suntem un cuplu extrem de unit care a trecut prin multe încercări, așa că nu ne speriem prea ușor de obstacolele care vor apărea în calea noastră.

Faptul că avem susținerea copiilor, a familiei și a prietenilor ne motivează și mai tare să dăm tot ce avem mai bun în această emisiune concurs.

E prima dată când participăm la un reality show și ne dorim mult să ne descoperiți exact așa cum suntem în viața de zi cu zi. Noi suntem the badass couple așa că să înceapă America Express”, au declarat Giulia și Vlad Huidu.

Sânziana Negru şi Laura Giurcanu

În cadrul emisiunii America Express 2023, două dintre cele mai emblematice figuri din lumea influencerilor de modă din România vor forma o echipă inedită. Pentru Sânziana Negru, care a avut anterior o relație cu Smiley, acest tip de format este cu siguranță o experiență inedită.

În schimb, pentru Laura Giurcanu, participarea la America Express, sezonul 6 nu îi este străină, având în vedere că a mai experimentat o asemenea provocare în trecut, în cadrul emisiunii Survivor România. Astfel, pentru ambele influencerițe, această nouă aventură aduce cu sine atât surprize cât și cunoștințe deja acumulate din experiențele anterioare.

„Îmi place aventura, îmi place să ies din zona de confort, îmi place să explorez locuri și lucruri noi, de asta consider că mi se potrivește mănușă această emisiune.

Cred că așteptările legate de emisiune nu țin de ce vine din exterior, sunt mai mult legate de mine, să fac față tuturor provocărilor, să mă adaptez situațiilor și să mă bucur la maxim de ce tot ce vine spre mine.

Laura e partenerul în care am mare încredere, fiecare vine în completarea a ce îi lipsește celeilalte și abia așteptăm să trăim împreună probabil cea mai nebună experiență a vieții noastre”, a declarat Sânziana Negru.

Iuliana Pepene şi Sonia Simionov

Carismatica gazdă a Observatorului de dimineață, Iuliana Pepene, se va alătura într-o echipă neașteptată cu o altă colegă de la știri, anume de la Antena 3. Partenera ei este Sonia Simionov, o jurnalistă cu o vastă experiență în domeniu, inclusiv în situații de conflict.

Pe lângă cariera sa jurnalistică, Sonia are și o latură surprinzătoare- este campioană națională la biliard.

„Aşteptările mele sunt direcţionate către mine şi echipa din care fac parte. Noi creăm experienţa. Show-ul oferă cadrul, tu te ocupi să îl umpli.

Vreau să râdem mult, să ne distrăm, să ne bucurăm de ce vedem şi ce facem, să învăţăm lucruri noi. Dar competiţia e la fel de importantă pentru mine”, a declarat Sonia Simionov.

„Sunt foarte încântată să fac echipă cu Sonia, ne știm de mulți ani și sunt convinsă că experiența tuturor evenimentelor la care a luat parte o va ajuta și aici, are skill-uri potrivite pentru această competiție,

este ambițioasă, inteligentă și are abilitatea de a interacționa cu oamenii. Ambiția nu ne lipsește niciuneia și cred cu tărie ca suntem o amenințare pentru celelalte echipe”, a mai spus și Iuliana Pepene.

America Express 2023. Cine formează cele 9 echipe de la America Express, sezonul 6 [Sursa foto: Instagram]

Ada Galeş şi mama sa, Antoneta

Ada Galeș, un nume binecunoscut în lumea actoriei românesc datorită rolurilor sale din filme precum "Complet necunoscuți," "Odată pentru totdeauna," "Scara," și "Un om la locul lui," a hotărât să îmbrățișeze o nouă provocare la vârsta de 32 de ani: participarea în America Express 2023.

În cadrul acestui show, Ada va forma o echipă specială alături de nimeni alta decât mama sa, Antoaneta. Această colaborare de familie promite să aducă noi dimensiuni în competiție, aducând împreună legăturile strânse dintre mamă și fiică și pasiunea lor pentru aventură.

„Dincolo de mamă și fiică, suntem bune prietene, ne admirăm și ne susținem reciproc, provocându-ne deseori pentru a descoperi lucruri interesante.

Faptul că plecăm împreună în America Express ne face să ne simțim în siguranță una cu cealaltă, ne dă încredere și bucurie. Sunt extrem de entuziasmată și curioasă să trăiesc experiența asta cu totul.

Să mă bucur de oameni, de locuri, de jocuri și sunt recunoscătoare că am privilegiul să fac asta alături de mama”, a spus Ada Galeș.

America Express 2023. Cine formează cele 9 echipe de la America Express, sezonul 6 [Sursa foto: Instagram]

Ionuţ Rusu şi George Tănase

Cunoscuți ai scenei de stand-up din România, Ionuț Rusu și George Tănase sunt deja veterani în lumea producțiilor televizate. Pe lângă aparițiile lor remarcabile în cadrul emisiunii iUmor, cei doi au avut parte și de alte aventuri televizate.

Ionuț Rusu a făcut parte din echipa emisiunii Te cunosc de undeva!, colaborând cu Anisia Gafton, în timp ce George Tănase a prezentat partea matinală la Kanal D alături de Viviana Sposub și Bursucu.

Datorită pasiunii lor pentru actorie și comedie, Ionuț Rusu și George Tănase au dezvoltat o strânsă prietenie. Acum, acești doi prieteni își unesc forțele și intră în aventura noului sezon al emisiunii America Express 2023.

Cu toate că legătura lor este solidă, vor trebui să facă față unor situații imprevizibile care ar putea testa rezistența prieteniei lor în timpul cursei pline de provocări.

„Încă de la primul sezon difuzat, această emisiune și-a pus amprenta în mentalul colectiv și, implicit, al meu. E o oportunitate unică să scoți la iveală spiritul de aventurier pe care cu toții îl înmagazinăm încă din copilărie și, mai mult decât atât, să nu plătești nimic pentru asta (vă dați seama cât ar costa să te duci pe banii tăi acolo…).

Iau parte la această experiență cu gândul că îmi va schimba perspectiva asupra modului de trai în general și sper că voi aprecia mai mult doza de confort pe care o avem acasă.

Am o duzină de așteptări de la călătoria noastră, însă dacă mă întorc de acolo cu abilitatea de a îndrăzni să cer atunci când am nevoie de ceva, mă consider cel mai câștigat om”, a spus Ionuț Rusu.

Iulia Albu şi iubitul său Mihai Alexandru

Cunoscuta critică de modă, Iulia Albu, se pregătește pentru o călătorie memorabilă alături de partenerul său, Mihai Alexandru. Iulia a mai avut o experiență în lumea competițiilor TV, participând în 2021 la Asia Express, unde a judecat proba costumației concurenților și apoi a făcut echipă cu Cosmin și Eliza Natanticu.

Cu noul sezon al emisiunii America Express 2023, Iulia Albu va avea ocazia să înceapă aventura de la zero, explorând fiecare provocare alături de Mike, iubitul său.

Această nouă etapă în competiție promite să ofere atât momente de tensiune cât și de distracție, întărind legătura dintre cei doi participanți.

„America Express putea primi un singur răspuns din partea mea: un MARE “DA”! De ce Acum? Pentru că Acum este momentul nostru. Gustul pentru această aventură l-am prins încă de la participarea mea ca special guest Asia Express.

Nu, nu sunt pregătită pentru ce urmează și, credeți-mă, nici voi nu sunteți! Vom descoperi locuri și oameni noi, lucruri și locuri nebănuite, atât pe traseu cât și în noi înșine”, a declarat Iulia Albu.

