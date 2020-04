O echipa de cercetatori de la Facultatea de Medicina a Universitatii din Pittsburg a reusit sa obtina un potential vaccin impotriva noului coronavirus.

Este vorba despre un plasture de dimensiunea unui varf de deget. Specialistii americani sustin ca eficacitatea tratamentului creste daca este administrata sub forma unui plasture cu microace, asa cum este cel gandit de ei.

Vaccin impotriva COVID-19, sub forma unui plasture

In testele efectuate pana acum pe soareci de lavorator, vaccinul ar fi produs anticorpi specifici COVID-19 in cantitati suficiente, spun cercetatorii, pentru a neutraliza virusul.

Potentialul vaccin anti-COVID-19 este descris intr-un studiu publicat in jurnalul EBioMedicine de catre The Lancet.

"Aveam experienţă anterioară cu SARS-CoV din 2003 şi MERS-CoV din 2014. Aceste două virusuri, strâns asociate de SARS-CoV-2, ne învaţă că o anumită proteină, numită proteina 'spike', este importantă pentru inducerea imunităţii contra virusului. Ştiam exact unde să luptăm cu acest nou virus. De aceea este importantă finanţarea cercetării în domeniul vaccinurilor. Nu se ştie niciodată de unde va veni următoarea pandemie", a declarat unul dintre autorii studiului, profesorul Andrea Gambotto de la Universitatea din Pittsburgh.

Candidatul la vaccin anti-coronavirus, denumit PittCoVacc, foloseste proteine virale obtinute in laborator pentru a construi imunitatea organismului. Acesta este modul in care actioneaza, de altfel, si vaccinurile antigripale actuale.

PittCoVac se prezinta sub forma unui plasture cu 400 de ace minuscule. Acele, din zahar, ajuta ca proteinele sa ajunga in piele si sa se dizolve acolo. Plasturele gandit de cercetatorii americani livreaza proteinele spike in piele, unde reactia imunitara este mult mai puternica, sustin specialistii.