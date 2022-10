Amna, chemată de urgență la școala unde învață fiul său: „O întâlnire cu 5-6 profesori”. Motivul pentru care cadrele didactice i-au spus artistei să se prezinte rapid la unitatea de învățământ

In articol:

De curând, Amna s-a filmat în mașină, alături de fiul său, povestindu-le fanilor că a fost chemată de urgență la școala unde învață David. Pentru că nici ea nu știa motivul exact pentru care cadrele didactice au solicitat să vină rapid la unitatea de învățământ, artista nu le-a oferit fanilor mai multe detalii.

Astfel, după întâlnirea cu profesorii, Amna a venit cu o serie de declarații despre motivul pentru care a fost chemată la o discuție cu cadrele didactice.

Așadar, profesorii i-au spus vedetei că fiul său este năzdrăvan, însă artista nu a fost deloc deranjată de cele auzite, căci bucuria sa cea mai mare este că băiatul ei e sănătos. Mai mult decât atât, blondina a mai spus că se aștepta ca fiul ei să aibă un astfel de comportament, mai ales că așa era și ea când se afla la vârsta micuțului.

"Am fost chemată la școală, la o întâlnire cu cinci, șase profesori, că e năzdrăvan și că nu stă locului. Eu mă bucur că e sănătos. Așa eram și eu la școală, e ok, nu am ajuns rău. Nu aveam ce să iasă din mine, decât un copil la fel de agitat ca mama lui.", a declarat Amna, pentru un post TV.

„Îmi fac timp în fiecare zi pentru copilul meu”

Pentru Amna, fiul ei este cel mai important, motiv pentru care își face timp zilnic să stea cu micuțul și să petreacă momente alături de David.

Vedeta spune că împreună cu băiatul ei are fel și fel de activități și nu ratează nicio ocazie să meargă într-o escapadă, atunci când există posibilitatea.

"Îmi fac timp în fiecare zi pentru copilul meu. E prioritar. Noi ne plimbăm împreună, în fiecare zi pe care o avem liberă fugim undeva. Ori în parc, ori la munte, ori la mare...", a mai spus Amna.

Amna și fiul ei, David