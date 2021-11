Amna întră în bătălia stilistică “Bravo, ai stil! Celebrities”, miercuri, 1 decembrie!

Amna, la Bravo, ai stil! Celebrities 20:27, nov 30, 2021

Amna, pe numele sau adevărat Cristina Andreea Mușat, întră miercuri, 1 decembrie, în competiția momentului, “Bravo, ai stil! Celebrities", pregătită să demonstreze că poate răspunde unei asemenea provocări. Frumoasă, talentată și sexy, cunoscuta artista este o prezență cu adevărat noncomformista în showbiz-ul autohton și a dovedit că are resursele de a se reinventa din toate punctele de vedere. Cu un stil elegant și senzual în aparițiile publice, Amna este, în viața de zi cu zi, adepta naturaleței și a stilului casual, mai ales că David Cristian, fiul sau de 7 ani, este un băiețel plin de energie.

"In aceasta competitie imi doresc sa evoluez, sa invat lucruri despre stil si despre cum sa combini anumite piese pentru a crea tinute statement, dar si sa le cunosc mai bine pe celelalte concurente, cat si pe jurati, sa cream legaturi de prietenie frumoase ”, spune Amna.

Cu milioane de vizualizări pe YouTube, frumoasă artista a cochetat cu muzica încă din copilărie, urmând cursuri de pian și lecții de canto la liceul George Enescu. A devenit cunoscută publicului larg cu piesă "Tell me Why" realizată în colaborare cu Tom Boxer, melodie care încă se bucură de un mare succes, atât în țară cât și în străinătate.

Care este stilul Amnei și cu ce ținute va reuși să îi impresioneze deopotrivă pe jurați și pe telespectatorii "Bravo, ai stil! Celebrities", vedeți miercuri, 1 Decembrie, începând cu ora 22.30,

într-o ediție de sărbătoare plină de surprize stilistice.