Amna, mărturisiri dureroase despre viața ei: ”Am fost foarte bolnavă. Nu știam dacă o să mai trăiesc”. Dezvăluiri inedite făcute de cântăreață în podcastul Roxanei Nemeș

Amna, una dintre concurentele de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”, a fost prezentă în podcastul Roxanei Nemeș, acolo unde a făcut mărturisiri dureroase despre clipele grele cu care s-a confruntat de-a lungul timpului. Cunoscuta cântăreață a avut probleme mari de sănătate, iar viața ei i-a fost pusă în pericol.

Acest lucru nu a fost știut până acum, pentru că artista nu a vorbit niciodată despre momentele grele de care a avut parte.

Astăzi, în podcastul ”Roxana te dezbracă de secrete”, de la ora 18:00, Amna vorbește despre probleme ei de sănătate, despre faptul că băiatul ei este cea mai mare minune care s-a putut întâmpla vreodată în viața ei. Asta pentru că Amna mărturisește că știa că nu poate avea copii. Totuși, Dumnezeu i-a trimis cel mai frumos cadou chiar de Crăciun, atunci când a aflat că este însărcinată. Tocmai din acest motiv i-a pus și numele Cristian. Astăzi, băiețelul vedetei este frumos, sănătos și are șapte ani.

Amna, dezvăluiri dureroase despre viața ei

Amna: Eram foarte bolnavă, nu știe nimeni că am fost bolnavă.

Roxana Nemeș: Bolnavă?

Amna: Foarte bolnavă, nu bolnavă. Și nu știam dacă o să mai trăiesc, cât o să mai trăiesc. Dar am trăit cu o dungă pe buletin și cu niște analize la Fundeni, în fiecare marți, timp de un an. Mi s-a spus că n-o să am copii. Am un băiețel minunat, de șapte ani. Am zis că nu e adevărat, deci am zis că nu e adevărat. De Crăciun, de aia i-am pus și numele Cristian. De Crăciun am aflat. O să plâng acum.

Amna: Îți dai seama, ca femeie singură că sunt curtată. Au fost încercări. Roxana, trebuia să mi se scoată colul uterin a doua zi. Toată noaptea m-am rugat la Dumnezeu să-mi dea un semn. Dimineața m-am hotărât să nu fac operația.