Ana Baniciu, adevărul despre părinții logodnicului ei. Cum se înțelege artista cu viitoarea sa mamă soacră

In articol:

Ana Baniciu nu mai are nevoie să fie prezentată publicului larg. Numele de familie o face cunoscută, însă, de când se află în lumina reflectoarelor, talentul și frumusețea au făcut-o să fie extrem de apreciată și iubită.

După ce a bifat reușită după reușită pe plan profesional, când nici nu se aștepta, la ușa sufletului i-a bătut dragostea.

Citeste si: Ana Baniciu, la un pas de tragedie: „Am fost convinsă că mi-am rupt piciorul”

Ana Baniciu și Edi Kovacs [Sursa foto: Instagram]

Ana Baniciu, cuvinte de laudă la adresa familiei lui Edi Kovacs

Edi Kovacs este bărbatul de care s-a îndrăgostit lulea și căruia i-a spus cel mai sincer ”DA”, formând unul dintre cele mai discrete cupluri din lumea mondenă.

Citeste si: Armata rusă a luat-o razna! Soldaţii ruşi consumă carne de câine şi violează copile..- bzi.ro

Dacă la început și-au ținut relația departe de ochii curioșilor, acum, când mai au un pic până la momentul în care o să formeze o familie cu acte, Ana și Edi nu se mai sfiesc să apară public împreună, ba chiar, vorbesc deschis și despre planurile de viitor și familiile lor.

În cadrul unei emisiuni TV, Ana Baniciu a vorbit despre familia logodnicului ei, dar a punctat și câteva aspecte legate de marea nuntă.

Artista are numai cuvinte de laudă la adresa viitorilor ei socri. Pentru că se iubește cu Edi Kovacs de ani de zile, Ana Baniciu se consideră deja parte din familia de la Oradea, acolo unde locuiesc părinții acestuia. Astfel că, vedeta se declară o norocoasă pentru că are parte de oameni minunați lângă ea.

Perseverența, dorința de a munci, dragul de familie și bunătatea pe care o emană, așa au cucerit-o părinții lui Edi pe Ana. Mai mult decât atât, artista spune că cea care i-a adus partenerul pe lume este o femeie pe care o consideră un model demn de urmat în viață.

„Ei sunt din Oradea, avem acolo nepoțeii. Avem o familie foarte frumoasă. Mama soacră e o femeie extraordinară. O femeie mișto din toate punctele de vedere, e un model. Și tata socru la fel, oameni muncitori, oameni familiști, oameni frumoși, nu am mai întâlnit de mult. Au o familie superbă. Se înțeleg foarte bine, sunt foarte fericiți”, a declarat Ana Baniciu, în cadrul unei emisiuni TV.

Și dacă familia este unită și în casa lor totul este așezat, mai este de făcut doar marele pas. Deși cei doi viitori miri știu că vor să își jure iubire veșnică anul următor, artista mărturisește că încă nu au pus la punct toate detaliile evenimentului.

Edi Kovacs deține mai multe locații unde s-ar putea desfășura astfel de momente, însă cei doi își doresc ca petrecerea să aibă loc într-un spațiu aparte, în Capitală, cu oamenii dragi alături. În acest sens, căutările locației perfecte continuă.

Citeste si: Ana Baniciu a pozat goală pușcă pentru fani! „Norocos ăla care a făcut poza”

„Stabilim și nuntă pentru la anul, nu am găsit locația. Facem în București, nu facem la restaurantele lui. Facem și noi altceva. La București nu are încă. Are la Eforie două, cele mai frumoase, cele mai cele. Avem și casă acolo”, a mai spus artista.