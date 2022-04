Ana Baniciu, schimbată radicală de relația cu Edi Kovacs: ”Mă consider extrem de norocoasă”. Artista se pregătește de nuntă

In articol:

Ana Baniciu nu mai este singură din anul 2020, atunci când a ieșit soarele și pe strada ei, la capitolul ”iubire”. După multe eșecuri amoroase, artista și-a întâlnit sufletul pereche, iar acum este pregătită să îmbrace rochia de mireasa.

Cântăreața se iubește cu Edi Kovacs, fostul iubit al Danielei Crudu și al Calinei Roman, bărbatul care, spune ea, i-a schimbat radical destinul, percepția despre viață și dragoste.

Ana Baniciu, o logodnică norocoasă și împlinită

Cei doi sunt logodiți acum, își fac planuri de nuntă, dar visează să devină și părinți. Totul se va îmtâmpla conform planului, ne-a spus vedeta. Astfel, mai întâi își vor achiziționa o casă, iar apoi va veni pe lume și rodul iubirii dintre ea și DJ.

Până atunci, privind în jur, la ce și pe cine are aproape, Ana Baniciu se consideră o persoană extrem de norocoasă.

Vedeta, optimistă din fire, spune că acum a ajuns într-un punct al vieții în care toate îi merg ca pe roate, pe toate planurile. A revenit în muzică, este iubită, iubește, iar viitorul îi sună foarte promițător, visurile sale prinzând contur de la o zi la alta.

”Sunt înconjurată de iubire… Mă consider extrem de norocoasă!”, a spus Ana Baniciu, conform alistmagazine.ro.

Cât despre relația pe care o are cu tânărul afacerist, Ana Baniciu are numai cuvinte de laudă. Vedeta consideră că are parte de binecuvântarea la care a visat toată viața, pentru care este foarte recunoscătoare.

Dacă până la Edi Kovacs, bărbatul care s-a iubit cu mai multe fete mondene, relațiile artistei au tot eșuat și nu au dus nicăieri, de data aceasta totul

este foarte serios, iar schimbările se văd chiar la artistă.

Edi Kovacs a avut și are o influență remarcabilă asupra vieții cântăreței, drept pentru care, acum, Ana Baniciu se consideră o femeie mult mai matură, care a învățat ce înseamnă un trai în doi, o viață alături de omul iubit și conviețuirea alături de bărbatul pentru care ar face orice și care ar face absolut totul pentru ea.

”Relația cu Edi, viitorul meu soț, m-a maturizat și m-a învățat ce înseamnă viața în do”, a mai spus cea care este cunoscută și drept „Funduleț”, datorită atuurilor sale fizice.