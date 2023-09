Ana Baniciu și Edy Kovacs și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu! Cine le-a fost alături celor doi îndrăgostiți la cununia religioasă?

In articol:

Ana Baniciu și Edy Kovacs și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, la două săptămâni distanță față de cununia lor civilă. Cei doi au pășit astăzi, plini de emoție, în fața preotului, fiind însoțiți de rude, dar și de cei mai apropiați prieteni ai lor.

Ana Baniciu s-a căsătorit

Iată primele imagini de la cununia lor religioasă!

Pe data de 8 septembrie, Ana Baniciu și Edy Kovacs au spus marele „DA” în fața ofițerului de stare civilă. Atunci, artista povestea că urmează să se cunune și religios cu alesul inimii sale și că vor organiza o petrecere atipică, în care nu vor respecta nicio tradiție.

Ei bine, astăzi, Ana Baniciu și Edy Kovacs și-au luat inima în dinți și au pășit, plini de emoții, în fața duhovnicului. Cei doi s-au cununat astăzi religios, iar la fericitul eveniment au luat parte și rudele lor, dar și cei mai apropiați prieteni ai tinerilor proaspăt căsătoriți.

Citește și: „N-am vorbit despre asta până acum” Ana Baniciu s-a deschis în fața fanilor și a spus totul despre operația pe care a suferit-o. Mărturisirile pe care toată lumea le aștepta

În mediul online, mai multe prietene de-ale Anei Baniciu au postat imagini de la cununia religioasă, printre care și cea mai apropiată persoană a artistei, Raluka, Anca Dinicu, dar și Monica Munteanu. Cele două au imortalizat cele mai importante momente ale zilei, printre care clipa în care Ana a fost condusă la altar chiar de către tatăl ei, Mircea Baniciu. Ceremonia a avut loc pe malul lacului, acolo unde Ana Baniciu și tatăl ei și-au făcut apariția extrem de fericiți.

Citeste si: Cât costă să iți cânte Florin Salam la nuntă sau botez. Câți bani cere pentru un singur eveniment- kanald.ro

Citeste si: Ce a făcut după ce s-a trezit din operație un bărbat care a primit o inimă de porc. Medicii au rămas mască- stirileprotv.ro

Ana Baniciu și tatăl ei, Mircea Baniciu [Sursa foto: Instagram]

Imediat după ce Ana și Edy și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, prietena artistei, Raluka, a postat o fotografie în care cei doi își arătau verighetele, iar pe chipul lor se puteau citi atât emoțiile, cât și bucuria

provocată de faptul că au devenit soț și soție.

La rândul ei, și Anca Dinicu a fost foarte emoționată în ziua în care prietena ei, Ana Baniciu, și-a unit destinele cu alesul inimii sale. Pe pagina ei de Instagram, actrița a publicat o imagine cu Ana Baniciu și soțul ei, postare și de mesajul și de mesajul: „M-am topit” .

Citește și: „Să fie totul frumos” Ana Baniciu a dezvăluit motivul pentru care va avea o nuntă atipică. Câte rochii va purta în ziua cea mare?

Citeste si: „Fiecare parte a răspuns la întrebările care au fost adresate de către procurorul de caz .” Dana Roba a plâns, după ce s-a întâlnit cu Daniel Balaciu în sala de judecată- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- O profesoară i-a rugat pe părinți să doneze banii de flori în scop caritabil: ”Am vrut să aduc o fărâmă de speranță în sufletul acestei mame”- stirilekanald.ro

Citeste si: Ana Odagiu și Conrad Mericoffer s-au căsătorit religios într-un cadru de poveste. Imagini spectaculoase de la fericitul eveniment- radioimpuls.ro

Ana Baniciu a organizat o petrecere de nuntă atipică

În această seară, Ana Baniciu și Edy Kovacs vor sărbători cel mai fericit eveniment din viața lor într-o petrecere pe care mireasa o organizează de ceva timp. În urmă cu câteva săptămâni, artista mărturisea că va avea o nuntă atipică, la care va cânta și ea. În plus, Ana Baniciu declara că nu își dorește să respecte vreo tradiție la petrecerea de nuntă și că nici nu va exista dansul mirilor.

Citește și: „Nu prea mă regăsesc” Ana Baniciu a vorbit abia acum despre asta! A recunoscut, fără ocolișuri: „Realitatea este alta”

„ Vrem să fie o nuntă pentru noi, nu vom avea nici dansul mirilor, ne caracterizează nunta și ne dorim ca prietenii noștri să înțeleagă că noi am organizat nuntă pe sufletul nostru. Tatăl meu mă va conduce la altar. În rest, nu vom avea tradiții la nuntă. Eu am zis că nu voi cânta la nunta mea, dar nu voi avea cum să nu fac asta. Au fost foarte ocupați toți cei care ne ajută și abia acum începe să punem la punct totul. Rochia de mireasă este în lucru, de abia aștept să merg la probă. Voi avea două rochii, nu fac parada modei la nunta mea. Vreau să fie totul cât mai bine gândit. Nunta este în foarte scurt timp, am intrat pe ultima sută de metri, suntem stresați puțini, toți m-au sfătuit toți până acum să nu fiu o mireasă stresată și stresantă, dar nu îmi iese. Ne dorim să fie totul frumos, e o nuntă mai atipică, mai diferită și atunci avem planuri măricele”, a mărturisit Ana Baniciu, la o emisiune tv.