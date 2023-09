Ana Baniciu și Edy Kovacs sunt nerăbdători să se căsătorească! Artista ne-a dezvăluit ultimele detalii despre marele eveniment: „Ăsta a fost primul nostru gând când ne-am apucat de organizare” | EXCLUSIV

In articol:

Ana Baniciu urmează ca în scurt timp să își unească destinul cu Edy Kovacs, iubitul ei. Cei doi sunt emoționați și nerăbdători, iar nunta se știe deja că va fi una spectaculoasă.

Ana Baniciu va avea o nuntă atipică

Ana Baniciu ne-a dezvăluit câteva detalii despre organizarea marelui eveniment din viața ei. Mai au câteva lucruri de organizat, dar ea și Edy Kovacs sunt pregătiți și încântați de ce urmează.

„Suntem emoționați și nerăbdători să petrecem alături de toți cei dragi! Vrem să ne bucurăm la maxim de acest moment frumos din viața noastră și sperăm din inimă să iasă așa cum ne-am propus. Este o nuntă total atipică, ăsta a fost primul nostru gând când ne-am apucat de organizare! Pe partea de organizare am primit ajutor din partea unor oameni foarte pricepuți. Mai sunt lucruri de pus la punct, dar mai e si timp! O să iasă super!”, a declarat Ana Baniciu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.

Câte rochii va purta Ana Baniciu la nuntă?

Ana Baniciu nu vrea o nuntă cu tradiții, ci una...atipică. A pus la punct principalele detalii și abia așteaptă ziua cea mare. Artista ar fi vrut să nu cânte la propria nuntă, dar știe că nu va scăpa și că invitații vor vrea să îi audă glasul.

„ Vrem să fie o nuntă pentru noi, nu vom avea nici dansul mirilor, ne caracterizează nunta și ne dorim ca prietenii noștri să înțeleagă că noi am organizat nuntă pe sufletul nostru. Tatăl meu mă va conduce la altar. În rest, nu vom avea tradiții la nuntă. Eu am zis că nu voi cânta la nunta mea, dar nu voi avea cum să nu fac asta. Au fost foarte ocupați toți cei care ne ajută și abia acum începe să punem la punct totul. Rochia de mireasă este în lucru, de abia aștept să merg la probă. Voi avea două rochii, nu fac parada modei la nunta mea. Vreau să fie totul cât mai bine gândit. Nunta este în foarte scurt timp, am intrat pe ultima sută de metri, suntem stresați puțini, toți m-au sfătuit toți până acum să nu fiu o mireasă stresată și stresantă, dar nu îmi iese. Ne dorim să fie totul frumos, e o nuntă mai atipică, mai diferită și atunci avem planuri măricele.” , a mărturisit Ana Baniciu, la o emisiune tv.

