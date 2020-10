Ana Birchall si Tommy [Sursa foto: Facebook]

Ana Birchall, fostul ministru al Justiției, trece prin momente cumplite după ce cățelul ei, Tommy, cu care posta adesea fotografii, a fost otrăvit. Avocata a postat un mesaj trist pe pagina ei de Facebook, unde povestește cum s-a întâmplat totul. Ba mai mult decât atât, Ana Birchall a făcut tot posibilul să-și salveze cățelul, pe care l-a crescut de mic, însă veterinarul nu a putut face nimic.

”Primele si ultimile mele fotografii cu Tommy. Nu voi mai putea avea altele, nu voi mai putea avea alte momente de fericire cu Tommy, nu o sa am cum sa va mai informez cu ce nebunii face, pentru ca o minte criminala si bolnava l-a otravit ieri si aseara a murit in bratele lui Martyn! Otrava a fost atat de puternica incat, cu toate eforturile doctorului, nu s-a mai putut face nimic. Nu pot spune in cuvinte ce simt acum si ce as face daca as sti cine a comis crima asta! Andrutu este devastat!😭😭😥😥😥😥😥😭😭😭”, a scris Ana Birchall, pe pagina ei de Facebook.

Ana Birchall si Tommy[Sursa foto: Facebook]

Cine este Ana Birchall

Ana Birchall este avocat. Din 4 ianuarie 2017 până în luna iunie a aceluiași an, Ana Birchall a ocupat funcția de ministru delegat pentru Afaceri Europene în Guvernul Grindeanu și, între 9 și 23 februarie 2017, a asigurat interimatul postului de ministru al justiției după demisia lui Florin Iordache în urma protestelor generate de promovarea unei ordonanțe de urgență ce decriminaliza unele fapte de corupție. Între 24 aprilie 2019 – 4 noiembrie 2019 a ocupat funcția de ministru al Justiției în Guvernul Dăncilă. În cadrul PSD, din iunie 2016 Ana Birchall este Secretar General Adjunct pentru Relații Internaționale al partidului.

În data de 12 noiembrie 2019 a fost exclusă din Partidului Social Democrat (PSD) drept pedeapsă pentru că în calitate de ministru al justiției a refuzat să promoveze măsurile propuse de partid și care slăbeau lupta anti-corupție și statul de drept, potrivit Wikipedia.