Ana Blandiana a împlinit 80 de ani. Scriitoarea e decernată cu 7 premii în proză

In articol:

Ana Blandiana s-a născut pe 25 martie 2022, în Timișoara. Este considerată una dintre celebrii autori români contemporani, poetă și personalitate politică.

Ana Blandiana nu este numele ei real

În octombrie 2017, ea a fost denumită ca fiind cea de-a douăsprezecea beneficiară a premiului de recunoaștere pe viață al lui "The Griffin Trust For Excellence In Poetry".

Pe numele ei de la naștere, Otilia Valeria Coman, s-a născut la Timișoara, într-o familie în care tatăl său era preot. După instaurarea regimului comunist în România preotul Coman a fost arestat ca "dușman al poporului". Ca fiică a unui deținut politic, a trebuit să aștepte patru ani până când autoritățile comuniste i-au permis înscrierea la Facultatea de Filologie din Cluj.

Pentru a ocoli șicanele regimului, Otilia Coman și-a luat pseudonimul Ana Blandiana, după numele satului natal al mamei, respectiv Blandiana, Alba. Prima semnătură sub numele nou a fost la scrierea poeziei "Originalitate".

Prima carte îi apare în anul 1964, numită "Persoana întâia plural", iar trei ani mai târziu o găsim redactor la revista "Viața Studențească".

Înainte de revoluția din 1989, a fost printre puținele persoane care au avut curajul să-l înfrunte direct pe Nicolae Ceaușescu prin declarații publice în interviuri acordate postului de radio Europa Liberă și unor publicații din străinătate.



Cum era de așteptat, poeta Ana Blandiana se laudă cu o colecție de premii valoroase, printre care amintim: Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România, Premiul pentru poezie

3 poeme deosebite ale Anei Blandiana

al Academiei Române, Premiul pentru proză al Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, Premiul Internaţional "Gottfried von Herder", Premiul Internaţional "Vilenica" ș.a.

Ana Blandiana este foarte cunoscută pentru poeziile pe mai multe teme, pe care le-a scris de-a lungul timpului. Prima carte de poezii a fost publicat în 1964, al doilea a fost "Călcâiul vulnerabil", un volum cu 13 poezii, "A treia taină" vine în anul 1969, iar de atunci poeta mai scrie înca 9 cărți de poezie.

Ultimul volum a fost intitulat "Soarele de apoi", un volum cu 8 poezii, publicat în anul 2000. Iată câteva dintre cele mai frumoase poeme ale Anei Blandiana

Știu Puritatea

Ştiu, puritatea nu rodeşte,

Fecioarele nu nasc copii,

E marea lege-a maculării

Tributul pentru a trăi.

Albaştri fluturi cresc omizi,

Cresc fructe florilor în jur,

Zăpada-i albă neatinsă

Pământul cald este impur.

Neprihănit eterul doarme,

Văzduhul viu e de microbi,

Poţi dacă vrei să nu te naşti,

Dar dacă eşti te şi îngropi.

E fericit cuvântu-n gând,

Rostit, urechea îl defaimă,

Spre care o să mă aplec

Din talgere – vis mut sau faimă?

Între tăcere şi păcat

Ce-o să aleg – cirezi sau lotuşi?

O, drama de-a muri de alb

Sau moartea de-a învinge totuşi…



Lasă-mi, toamnă...

Lasă-mi, toamnă, pomii verzi,

Uite, ochii mei ţi-i dau.

Ieri spre seară-n vântul galben

Arborii-n genunchi plângeau.

Lasă-mi, toamnă, cerul lin.

Fulgeră-mi pe frunte mie.

Astă-noapte zarea-n iarbă

Încerca să se sfâşie.

Lasă, toamnă-n aer păsări,

Paşii mei alungă-mi-i.

Dimineaţa bolta scurse

Urlete de ciocârlii.

Lasă-mi, toamnă, iarba, lasă-mi

Fructele şi lasă

Urşii neadormiţi, berzele neduse,

Ora luminoasă.

Lasă-mi, toamnă, ziua, nu mai

Plânge-n soare fum.

Înserează-mă pe mine,

Mă-nserez oricum.

Nehotărâre

Fiecare trăim două, trei sau chiar patru vieţi deodată,

Ne naştem,

Doamne, atât de tineri, încât

Din miile de vieţi posibile

Nu ni se poate pretinde

Să ştim alege doar una.

Animalele unei vieţi vânează animalele celorlalte,

Peştii vieţii mai mari înghit peştii vieţii mai mici,

Crengile arborilor îşi sunt duşmane şi se usucă-n hotare,

Soarele vieţii a patra întunecă

Soarele-al treilea, soarele-al doilea,

Soarele prim.

Contrare, vieţile se anulează una pe alta –

Şi, nehotărâţi încă, şi nematuri, murim.

