Pentru că fiecare zi e o sărbătoare atunci când cei doi îndrăgiți prezentatori de la “Roata Norocului” se întâlnesc, voia bună și distracția împletindu-se și în afara platoului de filmat, frumoasa Ana-Maria Barnoschi a fost răsfățată de simpaticul ei coleg de emisiune cu o surpriză dulce! Gestul a venit firesc, mai ales că Bursucu nu apucase să o îmbrățișeze pe colega sa chiar de ziua ei (12 februarie), pentru că aceasta era plecată în vacanță.

Răsfățată cu un tort delicios și un buchet imens de flori, sărbătorita a povestit că se simte minunat în echipa Kanal D și că nu a simțit trecerea anilor de când a

pășit prima oară în platoul “Roata Norocului”.

Citeste si: Bia Khalifa este de domeniul trecutului pentru Fulgy. Fiul Clejanilor a înlocuit-o deja pe blondină| Video- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Ana-Maria Barnoschi, surpriză uriașă din partea lui Bursucu!

“Bursucu știe mereu să te facă să te simți bine! E un coleg și prieten minunat și îi mulțumesc pentru toate experiențele noastre frumoase din acești ani. De când sunt în echipa Kanal D mi-am dat seama că am schimbat 2 prefixe, aveam doar 19 ani când am pășit în platoul de la <Roata Norocului>!. Nici nu știu cât de repede au trecut acești ani! Și asta se întâmplă pentru că vin la filmări cu drag, mai ales că am colegi atât de drăguți!!”, a spus Ana-Maria Barnoschi.

Distracția se mută în platoul <Roata Norocului>, pentru că telespectatorii vor avea parte, din 5 martie, de noi episoade ale celei mai iubite emisiuni concurs din România, în fiecare duminică, de la ora 20:00! Plini de energie

Distribuie pe:







și bună dispoziție, Bursucu și Ana-Maria Barnoschi vor readuce distracția maximă în casele telespectatorilor.