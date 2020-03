Mai exact, frumoasa blondină a decis să plece de acasă, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei” preferând să se adăpostească în apartamentul unei amice de-ale sale.

”Nu aveam cum să mai stau acasă, singură-singurică... Așa că m-am mutat la o prietenă de-ale mele”, ne-a spus, în exclusivitate Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei”. E adevărat, ne-a recunoscut frumoasa fostă concurentă a emisiunii moderate de Andreea Mantea, situașia din casa ei devenise... critică. ”Proprietara apartamentului a decis să schimbe providerul de internet, așa că rămâneam fără net... Iar sincură în casă, pentru cine știe cât timp, ar fi fost dificil, așa că am decis să mă mut la o prietenă bună de-ale mele, să stăm împreună. Mai schimbăm o vorbă, că oricum lucrăm de acasă, mai socializăm și noi... Și chiar reușim să ne distrăm”, ne-a spus, în exclusivitate, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei”.

În altă ordine de idei, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei” a decis să îi răspundă și Andrei, rivala ei din emisiune, după ce aceasta a atacat-o, gratuit, în ultima perioadă și a încercat să o umilească. ”Nu am nimic cu Andra, credeam chiar că a uitat conflictele din trecut. Dar, zilele trecute, m-a jignit. Adică, nu înțeleg de ce este preocupată doar de mine, nu are nimic altceva de făcut? Să spună ce a zis pe conturile de socializare, după ce am glumit împreună m-a supărat. Nu îi voi da replciile pe care le merită pentru că eu am trecut de nivelul de clasa 0, dar m-am cam plictisit de obsesia ei cu mine. Adică, o spun sincer, ar fi culmea să îi răspund la jignirile pe care mi le-a adus recent, așa că o să o rog să își vadă de treabă”, ne-a spus Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei”.

Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei” a avut o relație cu Bogdan, actualul iubit al Andrei Voloș

Ana Maria Lintaru a trăit o poveste plină de romantism în casa Puterea dragostei alături de Bogdan Mocanu Frumoasa blondă a fost cea care, în primul sezon al show-ului moderat de Andreea Mantea, a reușit să îl determine pe îndrăgitul concurent să uite o altă mare iubire de a lui în emisiune, Roxana Buzoiu. De altfel, Bogdan Mocanu avea și să povestească, în urmă cu ceva vreme, despre relația pe care a avut-o cu Ana Maria, lăsând să se înțeleagă că, indiferent în ce relație va fi implicat vreodată, frumoasa blondă a însemnat și va însemna foarte mult pentru el.

Dar, cu toate că relația dintre Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei” si Bogdan Mocanu s-a terminat, Andra Voloș nu o uită pe rivala blondă și, mai mult, o atacă de fiecare dată când are ocazia.